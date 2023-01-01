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Зверопой 2
Зверопой 2, 2021: актеры и роли
Sing 2
Зверопой 2
2021 / США
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8.0
Оцените
146
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Зверопой 2, 2021: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гарт Дженнингс
Garth Jennings
В ролях
Мэттью МакКонахи
Matthew McConaughey
Тэрон Эджертон
Taron Egerton
Тори Келли
Tori Kelly
Риз Уизерспун
Reese Witherspoon
Ник Кролл
Nick Kroll
Скарлетт Йоханссон
Scarlett Johansson
Бобби Каннавале
Bobby Cannavale
Холзи
Halsey
Боно
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Eric André
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