Наша рецензия

Саманта Кингстон учится в старших классах, и ее жизнь прекрасна по меркам подростков. Она дружит с самыми крутыми девчонками, у нее один из самых красивых парней в школе. 12 февраля она просыпается в предвкушении Дня Купидона. В этот день в школе «купидончики» будут разносить розы, которые ученики заказывают друг другу заранее. Конечно же, ребята привыкли измерять свою популярность по количеству роз. Всё что волнует Саманту, когда она впервые просыпается в этот день – это…