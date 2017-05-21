Саманта Кингстон учится в старших классах, и ее жизнь прекрасна по меркам подростков. Она дружит с самыми крутыми девчонками, у нее один из самых красивых парней в школе. 12 февраля она просыпается в предвкушении Дня Купидона. В этот день в школе «купидончики» будут разносить розы, которые ученики заказывают друг другу заранее. Конечно же, ребята привыкли измерять свою популярность по количеству роз. Всё что волнует Саманту, когда она впервые просыпается в этот день – это…
Все, что ты делаешь сегодня, важно. На один миг, а может, и на вечность. Именно с этих слов начинается и ими же заканчивается фильм. История о том, как один день может навсегда изменить чью-то жизнь. Четыре подружки, «золотые» девочки школы, спешат в пятницу на занятия, ведь в этот день отмечают день всех влюбленных. Они уже заранее знают, что получат много роз и внимания от поклонников, а в перерывах отпустят несколько шуток про неудачников. После учебы — макияж, вечеринка, танцы. Для одной из подруг этот вечер стал последним. Но не совсем.
Много лет назад я прочитала роман Лорен Оливер «Прежде чем я упаду», и уже тогда явно представляла, как можно экранизировать эту историю. И вот спустя 7 лет, ура, фильм выходит на экраны. Сюжет двигается ровно по книге, никаких расхождений. День сурка, трансформация главной героини, свет в конце туннеля. Вот только эта самая героиня выбрана довольно странная. Девушка, которая, судя по книге, должна быть главной модницей и красоткой школы ( а в душе она добрейшей души человек, конечно), в фильме с первых кадров выглядит, как ее главный ботан. Как будто бы режиссер уже заранее нам говорит, что вот ее подружки не очень, а она и умница, и вообще человек очень хороший. Но ведь если изначально показать героиню очень хорошей, ее трансформация будет бессмысленна. Здесь почти так и получилось. Саманта уже с самого первого кадра слишком хорошая, слишком добрая, носит какой-то ситцевый халатик все время. К середине фильма к ней привыкаешь, и негативное восприятие фильма становится более позитивным. Но контраста между девочкой из первого дня и ею же в последний хотелось бы более яркого.
В целом, фильм не сильно отличается от любого другого фильма про школьников, но в сюжете есть нечто большее, чем просто история одного дня из жизни средней школы. Мысль о том, что одним своим поступком можно изменить свою или чью-то жизни, что нужно думать прежде, чем совершаешь какое-либо действие, что каждый день может стать действительно последним. Саманте повезло, у нее было много этих последних дней, и в какой-то момент она начала задумываться, а что ей нужно изменить, чтобы обрести покой? Поставить на место подружек? Уделить время семье? Ответить взаимностью хорошему парню? Она пробует все, но ничего не меняется. И в конце-концов, она понимает, зачем проживает один день опять и опять.
Фильм очень славный, он о дружбе, о любви, об отношении к окружающим, о том, что никогда нельзя идти на поводу у «моды». Из давней любви к книге поставлю фильму 7,5 из 10.
Обзор людей, ничего не понимающих в рецензиях на фильмы. «Матрица времени» (Наше мнение может отличаться от вашего и это НОРМА) Данный фильм снят по роману Лорен Оливер «Прежде чем я упаду». И на удивление он во многом схож со своей книжной прародительницей.
Дословное повторение многих фраз, диалогов, но главное, что лента длинной 1ч 40 сумела передать весь основной смысл, что был заложен в романе. Это один из тех случаев, когда фильм ничуть не хуже книги.
Фильм условно можно поделить на 2 части: - Первая его часть, может показаться вам наивной и скучной. Вам будет казаться, что это дешёвая ерунда и вы попросту потратили свои деньги.
-Но если вы перетерпите эту часть, то далее вас ждёт приятный сюрприз. Ибо потом фильм берет разгон и уже во второй части грамотно вплетает драму в чисто подростковое кино. В нём начинают встречаться не только максималистские проблемы старшеклассников, но и глубокие философские темы (какова ценность жизни? кто есть хороший человек? И т д)
Но всё же…Такое кино пойдёт больше молодым людям, которые порой забывают ценность каждого прожитого дня и которым нужно периодически об этом напоминать. Для людей постарше лента покажется нудноватой (особенно вначале) и малозначительной, а так же некой пародией на знаменитый День сурка. Что касаемо актёрской игры, то она приемлема (но актёры пока молодые ,и им ещё есть чему поучиться). Музыка порой была весёленькая, правда много попсовой (тут уже на вкус и цвет).
А мы ставим этой ленте 7,5 дней из 10.
Иииииии поооомните: «Ты мой герой» (хотя я и молчала 8 лет)
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