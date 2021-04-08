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Елена Кампурис
Елена Кампурис
Elena Kampouris
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Елена Кампурис
Elena Kampouris
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Дата рождения
16 сентября 1997
Возраст
24 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
170 см
Биография Елены Кампурис
Родилась 16 сентября 1997 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Елены Кампурис
Магазинные воришки всего мира
комедия, драма
2021, США
5.0
Моя большая греческая свадьба 2
комедия
2016, США
5.0
Матрица времени
драма, детектив
2016, США
7.0
Сглазили
комедия, семейный
2013, США / Канада
6.0
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