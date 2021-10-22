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Логан Миллер

Logan Miller
Логан Миллер
Логан Миллер Logan Miller
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Дата рождения
18 февраля 1992
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Логана Миллера

Родился 18 февраля 1992 года. Колорадо, США.

Фильмография Логана Миллера
Клаустрофобы 2: Лига выживших
Клаустрофобы 2: Лига выживших
ужасы, триллер 2021, США
8.0
Мы призываем тьму
Мы призываем тьму
ужасы, триллер, комедия 2020, США
4.0
Вписка
Вписка
комедия, драма, мелодрама 2020, США
6.0
Клаустрофобы
Клаустрофобы
ужасы 2019, США
8.0
Добыча
Добыча
ужасы, триллер 2018, США
4.0
Матрица времени
Матрица времени
драма, детектив 2016, США
7.0
Пресная вода
Пресная вода
вестерн, триллер 2013, США
6.0
Шаги в ночи
Шаги в ночи
драма 2013, США
6.0
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Фильм-нуар «Голубая роза» обзавелся актерским составом В него вошли как ветераны индустрии, так и новички.
Написать
22 октября 2021 16:15
«Это происходит снова»: Вышел трейлер «Клаустрофобов 2: Лига выживших» Выжившим придется принять участие в смертельном турнире, главный приз в котором — жизнь.
Написать
27 мая 2021 10:36
Студия Sony показала первые кадры из «Клаустрофобов 2», а также представила официальный синопсис В продолжении вернутся знакомые герои.
Написать
25 мая 2021 16:26
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