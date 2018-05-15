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Роковая красотка Энни (Марго Робби) уговаривает неизвестного нанимателя дать ей работу. Позже она уже в образе официантки знакомится с умирающим учителем (Саймон Пегг). У героев завязывается долгий разговор о жизни и смерти. Параллельно показано как Энни встречается с двумя киллерами Винсом и Альфредом (Декстер Флетчер и Макс Айронс), которым таинственный мистер Франклин дал новое задание. Они должны убить человека в окне напротив снятой для них квартиры. Ожидаемо между Энни и молодым Альфредом…