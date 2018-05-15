Роковая красотка Энни (Марго Робби) уговаривает неизвестного нанимателя дать ей работу. Позже она уже в образе официантки знакомится с умирающим учителем (Саймон Пегг). У героев завязывается долгий разговор о жизни и смерти. Параллельно показано как Энни встречается с двумя киллерами Винсом и Альфредом (Декстер Флетчер и Макс Айронс), которым таинственный мистер Франклин дал новое задание. Они должны убить человека в окне напротив снятой для них квартиры. Ожидаемо между Энни и молодым Альфредом…
Чего бы вы не ждали от этого фильма - он вас обманет. И вам это понравится. Терминал - он же "Конечная" в русском переводе - не заслужил своего названия. Фильм переносит нас в некий город, где некие люди творят некие криминальные дела. И посреди всего этого - смертоносная, обольстительная и немного безумная Энни, Льюис Кэрол, сумасшедший ночной сторож и мистер Френсис, который правит темной империей. И конечно, конечная станция метро, около которой крутятся все герои. Первое, что хочется сказать про "Терминал" - а с вашего позволения я оставлю оригинальное название фильма - после просмотра его хочется перечитать. Фильм снят в очень графической, комиксовой манере, зрителю заботливо подают цветовые решения, яркие акценты, которые, казалось бы, помогут разобраться в ходе повествования. Но как только вы решите, что разгадали сюжет - фильм сделает очередной безумный скачок в нору за белым кроликом и снова уведет вас в Страну Чудес. Наша Алиса - Энни - оказывается еще и Шляпником, Кроликом и даже Червонной Королевой. Но это не точно. Еще немного о цветах. Каждый кадр в фильме несет свою нагрузку, отчасти, съемка напоминает "Город Грехов" с его яркими деталями, красными губами и темным фоном. На улице всегда ночь, городок - настоящий Готэм, где нет представления о том, что хорошо и плохо. Поэтому и зрителю лучше оствить высокие моральные принципы за дверями кинозала и просто наслаждаться зрелищем. Здесь нет хороших героев, вряд ли вы начнете сочувствовать хоть одному из них, разве что, вслед за героиней, проникнитесь симпатией к мужественной челюсти Макса Айронса. Кстати, о Максе и не только. Актеры в фильме творят чудеса. О сумасшедшем взгляде Робби и ее потрясающем умении мимикой показать несколько разновидностей шизифрении говорили еще со времен "Отряда Самоубийц", но в Терминале мы увидим Энни. Эта героиня могла бы быть плодом любви Харли Квин и Джокера, унаследовав всю степень безумия от обоих родителей. При этом Энни логична и последовательна, правда, понять это можно только если вы видите причинно-следственную связть в Зазеркалье. В прочем, не стоит спешить - нам все объяснят и расскажут. Саймону Петту будут петь оды все критики, его персонаж отыгран великолепно, а их диалоги с Марго делают фильм до научности разговорным и при этом очень динамичным. Нечто подобное мы уже видели в "Большой игре" Соркина. Но у Вона Стайна нарративная динамика щедро приправлена кажущимся безумием, яркими кадрами и литературными метафорами. Макс Айронс запомнился еще со времен "Клуба Бунтарей", и хотя за прошедшее время парень сильно возмужал и раскачался, но сохранил умение выдавать на лице глупую влюбленную улыбку настолько искренне - это особый талант. Мэттью Льюис. При катострофически малом экранном времени актер врезался в память - мы будто встретились с другой версией Невилла Долгопупса. И кстати - спойлер - он снова играет недотепу. Надеюсь, мы сможем посмотреть на Меттью и в других образах. Майк Майерс. Пожалуй, единственный актер, который несколько переигрывает, что, в прочем, в общей атмосфере смотрится приемлимо и даже оправданно. Говорить про его персонажа сложно, но в целом актер после 10 лет забвения смог удивить и даже порадовать - конечно, до Робби здесь не дотянул никто (дайте девушке уже Оскар), но в паре с ней Майк смотрелся достойно. Фильм скорее всего понравится не всем. Если вы ждете экшена, красивых драк или чего-то в стиле "Форсажа", то лучше сходить на "Форсаж". При этом если вы дошли до "Терминала" - уходить с него не захочется, что бы вы там изначально не ждали от этого фильма. Лента идет полтора часа - ровно столько, чтобы вам было интересно, фильм не затянут и потраченного времени не жаль совершенно, а на выходе остаются только эмоции и бесконечное восхищение. 9 из 10.
Кто описание пишет для вас?
Это действительное причастие женского рода в настоящем времени
Злость бывает настолько сильной, что перестаёшь её ощущать. Это чувство, когда на уме одна лишь мысль о желаемом, которая перетряхивает все содеянное и делает из человека зависимого социапата. Современное кино кишит подобными сюжетами, но не каждый может из этого сценария сделать именно сюжет, а не исписанный листок бумаги. Вон Стайн, написавший и поставивший картину, сумел. Но сумел не просто написать животворящее кино, а сделать так, что его хочется пересмотреть, вспоминая поступки героев и понимая их по-новому. До настоящего момента в жанре триллер такое удавалось мало кому.
Вывеска «Terminal», красующаяся в названии фильма, как в переводе, так и в оригинале, имеет несколько значений. Одно из них - душевнобольной человек, с каким-либо расстройством, в той или иной степени. Таковым является герой Марго Робби - нежная и бархатная официантка в ресторане. Вот только посетители и не догадываются, что днём - этот яркий лучик работает спокойной, тихой прислугой, разливающей всем кофе, а вечером - танцовщицей в стриптиз клубе. Девушка мечтает взойти на вершину криминального мира и не быть расходным материалом в руках наёмников. Под покровом обаятельной улыбки Энни скрывается то, что многие называют дерзким лицемерием. Местом её обитания становится прибежище, где скитается разного рода нежить. Здесь и аналогия Толстого и Тонкого, синонимично заменяющихся глупым, но красивым «помощником» и старым, да ворчливым «главарем». А также умирающий непонятно от чего учитель английского, который пеняет на старые обиды в жизни и не знает, чего хочет ещё. Одна проблема - картина частенько теряется в этой хронологии событий, но все равно остается нуклеарно имитированной и логически интересной лентой.
Сценарий начинает трамбоваться с самого начала, предоставляя нам сначала Саймона Пегга, криво раскуривающего сигарету на тёмной лестничной площадке метро, а затем постепенно вводя в поле зрение всех остальных. Интересный подход к развитию сценария? Интересный, но банально растиражированный всеми и исхудало снятый Воном Стайлом. Честно, найти способы развить историю Энни можно было более изысканно и таинственней, чем это сделал господин Вон. Так получается, что зрителю приходится метаться от одного действа к другому, порой не осознавая происходящее, а то и вовсе путаясь в фрагментах. Стилистика от всего этого не страдает, скорей наоборот - процветает и заставляет оживиться, как только угнетенная композиция даёт намек на следующие действия героев. Что плюс - так это то, что весь фильм происходит на одной локации - метро Terminal и рядом прилежащие субъекты, которые стилистически напоминают внутреннюю пробирку сего характера героини Марго Робби. Тёмные цвета, смежно переливающиеся светлым оттенком, в котором преобладает красная окраска, что уже даёт намёк на сущность Энни. Будь у истории внятное повествование - было бы намного проще и понять логику режиссёра, и его попытку донести желаемое.
Марго Робби в последнее время не отделима от героинь, в чьей адекватности стоит сомневаться. Сначала Харли Квинн в «Отряде Самоубийц», потом Тоня Хардинг в «Я - Тоня». И вот, опять. Девушка, чья психика пошатнулась в глубоком детстве и усугубилась под давлением жестокого мира и их обитателей. Марго Робби, Мэттью Люьис и Декстер Флэтчер - несомненно, хороши, но не они тянут этот фильм, а прописанные диалоги. Из всей троицы выделяется красавица Марго, ярко блистающая лицемерием, как способом защититься от ненавистников собственной фигуры. Шестидесятиминутный собеседник Билл (Саймон Пегг) одним лишь разговором перекрывает клишированность Ленни и Винса. Чувствуете? У них даже имена банальные до простоты, что говорить об их особенности. Расходный материал, который доказывает свою ненужность в конце картины.
Вердикт. «Конченая» многими была раскритикована, но заслуженно ли? По мне, так нет. Да, картина представляет собственный неоновый стиль, который не каждым пришёлся по вкусу, но страдает ли от этого весь фильм? Нет. Важно найти деталь, за которую можно зацепиться, что в данном случае и есть стилистика, и фильм будет у вас в почете. «Конченая» - замечательный триллер, который реально интригует и делает это прекрасно. Если в прошлый раз заслуги Марго Робби за «Я - Тоня» остались незамеченными, то сейчас - это не должно пройти бесследно.
Мы с Вами ранее не встречались? Странно, я бы Вас обязательно запомнил.
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