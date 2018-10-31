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Slaughterhouse Rulez

Правила бойни, 2018

2018 / Великобритания
5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Дон – обыкновенный британский подросток, который должен поступить в новую частную школу. Его мать настояла, чтобы парень отправился в престижный интернат со странным названием «Бойня». Дон попадает в мир, в котором годами формировалась местная элита. Неловкому новичку здесь не рады. Но он успевает влюбиться в девушку из высших кругов, а заодно перейти дорогу самому опасному старшекласснику школы. Впрочем, все эти неприятности меркнут на фоне того, что в интернате пробуждается древнее зло, грозя превратить его в настоящий ад.

  • Съемки велись в одной из самых престижных школ Великобритании – недалеко от Лондона. Режиссер и оператор проекта сами закончили это учебное заведение.
  • В картине содержится много отсылок к классической ленте «Если…», которая рассказывает о жизни обычных школьников Англии.
  • По сюжету, школа, в которой происходит действие, располагается в графстве Глостершир. Там же развиваются события фильма «Типа крутые легавые», в котором также принимали участие Саймон Пегг и Ник Фрост.
  • Девиз учебного заведения звучит как «Per Caedes Ad Astra». В переводе с латыни это означает «Через кровопролитие к звездам».
  • Это вторая картина режиссера и сценариста Криспиана Миллса.

В элитной британской школе-интернате с интересным названием Бойня, как и положено, царят снобизм, высокомерие и жестокий закон джунглей. Новеньким и слабым приходится терпеть унижения и даже побои. Некоторое разнообразие в заведенный десятилетиями порядок вносит внезапно образовавшийся в соседнем лесу невероятно глубокий провал в земле. А вылезшие из дыры плотоядные чудовища и вовсе разрушают учебный план, напоминая ученикам и преподавателям, что такое настоящий естественный отбор.

5.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 11 марта 2019
Премьера в мире 31 октября 2018
Возраст 12+
Режиссер
Криспиан Миллс
В ролях
Саймон Пегг
Саймон Пегг
Гермиона Корфилд
Гермиона Корфилд
Майкл Шин
Майкл Шин
Ник Фрост
Ник Фрост
Эйса Баттерфилд
Эйса Баттерфилд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Правила бойни 2 постера
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саундтрек фильма Правила бойни
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Саймон Пегг и Ник Фрост вновь объединились ради фильма про подземного монстра Саймон Пегг и Ник Фрост уже много лет не просто близкие друзья, но и коллеги, снимающиеся вместе в фильмах. В 2013 году оба актера появились в комедии Эдгара Райта «Армагеддец», однако с
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10 августа 2018 12:40
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