Правила бойни, 2018

Дон – обыкновенный британский подросток, который должен поступить в новую частную школу. Его мать настояла, чтобы парень отправился в престижный интернат со странным названием «Бойня». Дон попадает в мир, в котором годами формировалась местная элита. Неловкому новичку здесь не рады. Но он успевает влюбиться в девушку из высших кругов, а заодно перейти дорогу самому опасному старшекласснику школы. Впрочем, все эти неприятности меркнут на фоне того, что в интернате пробуждается древнее зло, грозя превратить его в настоящий ад.