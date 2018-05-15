«Конченая»: Рецензия Киноафиши

От терминала до конечной

Роковая красотка Энни (Марго Робби) уговаривает неизвестного нанимателя дать ей работу. Позже она уже в образе официантки знакомится с умирающим учителем (Саймон Пегг). У героев завязывается долгий разговор о жизни и смерти. Параллельно показано как Энни встречается с двумя киллерами Винсом и Альфредом (Декстер Флетчер и Макс Айронс), которым таинственный мистер Франклин дал новое задание. Они должны убить человека в окне напротив снятой для них квартиры. Ожидаемо между Энни и молодым Альфредом вспыхивает искра. Однако Винс не доверяет девушке, хоть она, казалось бы, выполняет только обязанности курьера.

Кадр из фильма «Конченая»

Это совсем не тот фильм, который ожидаешь увидеть после постеров и трейлеров. Реклама построена очень динамично, да ещё и русская локализация названия играет злую шутку (в оригинале фильм называется «Терминал»). Поэтому может показаться, что сюжет будет насыщен экшеном. Но фильм рушит эти ожидания практически сразу. После короткого вступления следует очень длинный диалог двух героев. Но язык не повернётся сказать, что эта сцена затянута, настолько правильно расставлены акценты и изящно подана атмосфера. И это определяет дальнейшее развитие всей картины. Здесь важна не динамика, а разговоры, картинка и постоянные сюрпризы.

Кадр из фильма «Конченая»

В фильме нет ни одной полноценной экшен-сцены с какими-нибудь погонями и перестрелками, лишь несколько коротких всплесков безумия. Но здесь и не нужен драйв и драки. «Конченая» призывает погрузиться в нуарную атмосферу с настроением «Алисы в стране чудес». Эту книгу цитируют неоднократно, причём и визуально и даже прямым текстом. Мир криминала органично смешивается с волшебной страной, и остаётся только удивляться, что никто не сделал подобного раньше. При этом автор Вон Стайн (кстати, дебютант в большом кино) потрясающе подошёл к цветовым решениям. Практически в каждой сцене обязательно присутствует три цвета: красный, синий и жёлтый. Причём если в кадре только два из них — третий обязательно появится хотя бы в виде маленькой вывески на фоне. И иногда в эту гамму прорывается зелёный — он почти всегда означает начало какого-то важного действия.

Кадр из фильма «Конченая»

Действия здесь не очень много, но оно закручено максимально сложно. Обилие сюжетных твистов, особенно в финале, может даже раздражать, пока не наступает осознание важного факта. «Конченая» во многом — постоянные отсылки и ирония над фильмами подобного жанра. Мелкие цитаты из «Криминального чтива», «Карты деньги и два ствола» и прочих образцов криминальных фильмов проскальзывают на протяжении всего сюжета. А один из важнейших твистов откровенно копирует классическую картину, которую считают чуть ли не эталоном внезапных поворотов сюжета. И именно поэтому Стайн позволяет себе доходить до откровенного гротеска. Марго Робби постоянно меняет костюмы и причёски и позирует. Диалоги длятся почти бесконечно. Майк Майерс играет будто не человека, а какое-то сказочное существо, да ещё и иногда говорит стихами.

Кадр из фильма «Конченая»

И кстати, даже трудно назвать ещё один фильм последнего времени, где так важен текст. Герои временами будто не говорят, а почти поют. Особенно это относится к персонажу Саймона Пегга: он употребляет сложные слова и очень необычно строит речь. Можно сказать, что этот фильм прекрасно звучит. «Конченую» за такой подход наверняка будут ругать. Это очень дешёвый фильм, построенный исключительно на разговорах. В этом он даже напоминает телеспектакль. В нём нет красивых общих планов, всё действие происходит буквально в нескольких помещениях. Но всё-таки стоит оценить дебют Вона Стайна. Как минимум потому, что он снял отличное авторское кино с интересными рассуждениями о жизни и смерти. Он сделал картинку и крупные планы, которыми хочется любоваться. И речь сейчас не только о Марго Робби. Потрёпанный Саймон Пегг, игрушечный Майерс, парочка Флетчер-Айронс, будто перебежавшая из фильма Тарантино или Ричи. Они выглядят очень ярко в своей гротексности. Наложите всё это на трёхцветный фон, неоновый свет и неизменный для нуара дым, и получится кино, в которое хочется погрузиться с головой.

Алексей Хромов

В российском прокате с 17 мая 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Конченая»