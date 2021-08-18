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Макс Айронс

Max Irons
Макс Айронс
Макс Айронс Max Irons
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Дата рождения
17 октября 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Личные связи
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Отец и сын Эмили Браунинг
Эмили Браунинг
Состояли в отношениях в 2011-2012 гг
Биография ​​​​​​​Макса Айронса

Макс Айронс — фильмы
 - Макс Айронс — Белая королева
 - Макс Айронс — Скрюченный домишко
Макс Айронс — Личная жизнь

Британский актер и модель Максимилиан Пол Диармид «Макс» Айронс родился 17 октября 1985-го года в Лондоне, в семье ирландской актрисы Шинед Кьюсак и легендарного актера английского театра и кино Джереми Айронса. У Макса есть старший брат — фотограф Сэмюэль Джеймс Брефни Айронс. Молодой Айронс получил хорошее образование, он обучался в известной и респектабельной школе Оксфорда — Dragon School. На каникулы приезжал в ирландское графство Корк, где располагается семейный замок Айронсов. Позднее был переведён в школу в графстве Дорсетшир, где он активно занимался спортом играл в регби, два с половиной года посвятил гребле. Несмотря на то, что отец отговаривал Макса от творческой карьеры он стал студентом Школы Музыки и Драмы Гилдхолл, которую закончил в 2008 году. Еще в период учебы он часто принимал участие в различных рекламных кампаниях и акциях. В 2006 году молодой Айронс был замечен фотографом Марио Тестино, благодаря которому появился в фотосессии Burberry и многих других рекламных кампаниях. Работать в качестве модели он продолжил и после получения диплома о высшем образовании.


Макс Айронс — фильмы

Первое появление в кино случилось в 2004-м году. Это была эпизодическая роль мальчика у занавеса, которую очень сложно назвать полноценной актерской работой. В 2009 году состоялся уже более заметное его участие в картине Оливера Паркера «Дориан Грей», где партнерами по площадке стали такие звезды как Колин Ферт и Ребекка Холл. Спустя два года Макса пригласили на одну из главных ролей в готической сказке «Красная шапочка» с Амандой Сейфрид. А в 2013-м актер поучаствовал сразу в нескольких заметных проектах. Макс сыграл Джареда Хоу в экранизации книги Стефани Майер «Гостья» и короля Эдварда IV в. сериале «Белая королева».
В 2015-м актер получил главную роль художника из крестьянской семьи Юрия в канадском фильме о голодоморе в Украине 1932–1933 годов. В этом же году принял участие в биографической драме Саймона Кертиса «Женщина в золоте», основанный на реальных событиях жизни Марии Альтман, пожилой еврейской беженки. Партнерами Макса в фильме стали такие знаменитые актеры как Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Кэти Холмс и другие.
В следующем году Макс Айронс предстал перед зрителями в образе археолога Говарда Картера в мини-сериале об истории открытия гробницы Тутанхамона. Режиссером выступил Питер Веббер по сценарию Гая Берта. В 2017-м году вместе с Джиллиан Андерсон и Кристиной Хендрикс снялся в ленте «Скрюченный домишко», по одноименной книге Агаты кристи. Сразу после этой работы артист пополнил ряды съемочной группы политического триллера «Кондор», вышедшего на экраны в 2018-м. Также в конце года Макса можно будет увидеть в триллере «Конченая» с Марго Робби в главной роли.


Макс Айронс — Белая королева

В основе проекта лежит одноименный роман Филиппы Грегори. История повествует о событиях войны Роз. Дома Йорков и Ланкастеров ведут жестокую войну за право сесть на трон. Макс играет молодого короля Англии Эдуард IV.


Макс Айронс — Скрюченный домишко

Драматический детектив режиссера Жиль Паке-Бреннера по одноимённому роману Агаты Кристи. Сюжет закручен вокруг расследования детективом убийства деда своей возлюбленной. В картине главная роль частного детектива Чарльза Хэйварда досталась Максу Айронсу.


Макс Айронс — Личная жизнь

В 2011 у Макса начался роман с австралийской актрисой Эмили Браунинг. В середине 2012-го пара объявила о расставании, причиной послужил плотный рабочий график артистов. С 2013 года Айронс замечен в отношениях со стилистом и редактором журнала моды «Town and Country» Софи Пера.

Интересные факты о ​​​​​​​Максе Айронсе

— С детства Макс страдает дислексией — заболеванием, которое вызывает трудности в овладении чтением и письмом.

— Не любит кеды и никогда в них не ходит. У этого факта есть доказательство - его ни разу не видели в кедах.

— В свободное время любит плавать, заниматься верховой ездой и путешествовать, предпочтение отдает Греции.

Фильмография ​​​​​​​Макса Айронса
Конченая
Конченая
драма, триллер 2018, США / Великобритания
6.0
Скрюченный домишко
Скрюченный домишко
детектив 2017, Великобритания
7.0
Урожай дьявола
Урожай дьявола
драма, мелодрама, военный 2017, Канада
6.0
Жена
Жена
драма 2017, Швеция / США
7.0
Женщина в золотом
Женщина в золотом
драма 2015, США / Великобритания
7.0
Ключи от улицы
триллер 2015, Великобритания / США
0.0
Клуб Бунтарей
Клуб Бунтарей
драма, триллер 2014, Великобритания
7.0
Гостья
Гостья
фантастика, триллер 2012, США
7.0
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Фотографии ​​​​​​​Макса Айронса Все фотографии
Макс Айронс и Эмили Браунинг Макс Айронс с отцом Макс Айронс с коллегами по фильму Гостья Макс Айронс
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Связи
Джереми Айронс
Джереми Айронс Jeremy Irons
Отец и сын Эмили Браунинг
Эмили Браунинг Emily Browning
Состояли в отношениях в 2011-2012 гг
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