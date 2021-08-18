Макс Айронс — фильмы

- Макс Айронс — Белая королева

- Макс Айронс — Скрюченный домишко

Макс Айронс — Личная жизнь



Британский актер и модель Максимилиан Пол Диармид «Макс» Айронс родился 17 октября 1985-го года в Лондоне, в семье ирландской актрисы Шинед Кьюсак и легендарного актера английского театра и кино Джереми Айронса. У Макса есть старший брат — фотограф Сэмюэль Джеймс Брефни Айронс. Молодой Айронс получил хорошее образование, он обучался в известной и респектабельной школе Оксфорда — Dragon School. На каникулы приезжал в ирландское графство Корк, где располагается семейный замок Айронсов. Позднее был переведён в школу в графстве Дорсетшир, где он активно занимался спортом играл в регби, два с половиной года посвятил гребле. Несмотря на то, что отец отговаривал Макса от творческой карьеры он стал студентом Школы Музыки и Драмы Гилдхолл, которую закончил в 2008 году. Еще в период учебы он часто принимал участие в различных рекламных кампаниях и акциях. В 2006 году молодой Айронс был замечен фотографом Марио Тестино, благодаря которому появился в фотосессии Burberry и многих других рекламных кампаниях. Работать в качестве модели он продолжил и после получения диплома о высшем образовании.



Макс Айронс — фильмы

Первое появление в кино случилось в 2004-м году. Это была эпизодическая роль мальчика у занавеса, которую очень сложно назвать полноценной актерской работой. В 2009 году состоялся уже более заметное его участие в картине Оливера Паркера «Дориан Грей», где партнерами по площадке стали такие звезды как Колин Ферт и Ребекка Холл. Спустя два года Макса пригласили на одну из главных ролей в готической сказке «Красная шапочка» с Амандой Сейфрид. А в 2013-м актер поучаствовал сразу в нескольких заметных проектах. Макс сыграл Джареда Хоу в экранизации книги Стефани Майер «Гостья» и короля Эдварда IV в. сериале «Белая королева».

В 2015-м актер получил главную роль художника из крестьянской семьи Юрия в канадском фильме о голодоморе в Украине 1932–1933 годов. В этом же году принял участие в биографической драме Саймона Кертиса «Женщина в золоте», основанный на реальных событиях жизни Марии Альтман, пожилой еврейской беженки. Партнерами Макса в фильме стали такие знаменитые актеры как Хелен Миррен, Райан Рейнольдс, Кэти Холмс и другие.

В следующем году Макс Айронс предстал перед зрителями в образе археолога Говарда Картера в мини-сериале об истории открытия гробницы Тутанхамона. Режиссером выступил Питер Веббер по сценарию Гая Берта. В 2017-м году вместе с Джиллиан Андерсон и Кристиной Хендрикс снялся в ленте «Скрюченный домишко», по одноименной книге Агаты кристи. Сразу после этой работы артист пополнил ряды съемочной группы политического триллера «Кондор», вышедшего на экраны в 2018-м. Также в конце года Макса можно будет увидеть в триллере «Конченая» с Марго Робби в главной роли.



Макс Айронс — Белая королева

В основе проекта лежит одноименный роман Филиппы Грегори. История повествует о событиях войны Роз. Дома Йорков и Ланкастеров ведут жестокую войну за право сесть на трон. Макс играет молодого короля Англии Эдуард IV.



Макс Айронс — Скрюченный домишко

Драматический детектив режиссера Жиль Паке-Бреннера по одноимённому роману Агаты Кристи. Сюжет закручен вокруг расследования детективом убийства деда своей возлюбленной. В картине главная роль частного детектива Чарльза Хэйварда досталась Максу Айронсу.



Макс Айронс — Личная жизнь

В 2011 у Макса начался роман с австралийской актрисой Эмили Браунинг. В середине 2012-го пара объявила о расставании, причиной послужил плотный рабочий график артистов. С 2013 года Айронс замечен в отношениях со стилистом и редактором журнала моды «Town and Country» Софи Пера.