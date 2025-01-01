[первые реплики]

[рассказчик]

Я — охотник за головами, я — самая чистая форма продавца на свете. Я продаю американскую мечту. Я зарабатываю деньги из воздуха, дыма, пустоты. Я стою на плечах гигантов, самых закалённых продавцов. Оловянные человечки, торговцы библиями, риэлторы трущоб. Мы — стая волков, телефонные клерки на комиссионных, работающие по 70 часов в неделю без страховки. Попал — попал по-крупному. Обоср#лся — и за тобой уже гонится человек с изъятием на парковке у супермаркета. Эта работа — стол, телефон, стул и твоя задница.