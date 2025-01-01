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Киноафиша Фильмы Охотник с Уолл-стрит Цитаты из фильма Охотник с Уолл-стрит

Цитаты из фильма Охотник с Уолл-стрит

Lou Wheeler У всех семей проблемы, но у тебя всего одна.
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[первые реплики]
Дейн Дженсен [рассказчик] Я — охотник за головами, я — самая чистая форма продавца на свете. Я продаю американскую мечту. Я зарабатываю деньги из воздуха, дыма, пустоты. Я стою на плечах гигантов, самых закалённых продавцов. Оловянные человечки, торговцы библиями, риэлторы трущоб. Мы — стая волков, телефонные клерки на комиссионных, работающие по 70 часов в неделю без страховки. Попал — попал по-крупному. Обоср#лся — и за тобой уже гонится человек с изъятием на парковке у супермаркета. Эта работа — стол, телефон, стул и твоя задница.
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🥺
🤔
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