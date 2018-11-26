Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Дастин Миллиган
Дастин Миллиган
Dustin Milligan
О персоне
Фильмография
Статьи
Вопросы и ответы
Дастин Миллиган
Dustin Milligan
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 июля 1985
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Йеллоунайф, Северо-Западные территории, Канада
Рост
179 см
Биография Дастина Миллигана
Родился 28 июля 1985 года. Йеллоунайф, Северо-Западные территории, Канада.
Развернуть
Фильмография Дастина Миллигана
Охотник с Уолл-стрит
драма
2016, Канада
6.0
Последний обряд
ужасы, триллер
2015, США / Великобритания
6.0
Сарила: Затерянная земля
анимация
2013, Канада
4.0
Челюсти 3D
триллер, ужасы
2011, США
6.0
Повторяющие реальность
боевик, фантастика
2010, Канада
5.0
Экстракт
комедия
2009, США
7.0
Эффект бабочки 2
триллер, драма, фантастика
2007, США
4.0
Выкуп
триллер, криминал, драма
2007, Канада / Великобритания
7.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Вот это кастинг: 12 актеров, которые могли стать звездами «Сумерек», но что-то пошло не так
«Сумерки» отмечают 10-летие, а мы вспоминаем тех, кто мог заменить Кристен Стюарт, Роберта Паттинсона и Тейлора Лотнера в главных ролях
1 комментарий
26 ноября 2018 00:06
Все статьи
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас