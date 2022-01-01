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Анупам Кхер

Anupam Kher
Анупам Кхер
Анупам Кхер Anupam Kher
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Дата рождения
7 марта 1955
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Анупам Кхера

Родился 7 марта 1955 года. Шимла, Индия.

Фильмография Анупам Кхера
Отель Мумбаи: Противостояние
Отель Мумбаи: Противостояние
триллер, драма, криминал 2018, Австрия
8.0
Любовь – болезнь
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма 2017, США
7.0
Беспечные близнецы 2
Беспечные близнецы 2
мюзикл, мелодрама, комедия, боевик 2017, Индия
3.0
Проект «Чистая Индия». История любви
Проект «Чистая Индия». История любви
комедия, мелодрама 2017, Индия
7.0
Охотник с Уолл-стрит
Охотник с Уолл-стрит
драма 2016, Канада
6.0
Осознание: Жизнь Йогананды
Осознание: Жизнь Йогананды
документальный 2014, США
7.0
Призрак Зоккомон
Призрак Зоккомон
боевик, приключения, семейный 2011, Индия
4.0
Лев Иудейского Царства
Лев Иудейского Царства
анимация, семейный, комедия 2011, США
3.0
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