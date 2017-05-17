«Охотник с Уолл-стрит»: Рецензия Киноафиши

Детям нужны родители

Дэйн Дженсен (Джерард Батлер) - беспринципный и почти что гениальный сотрудник рекрутинговой фирмы на Уолл-стрит. Он работает по семьдесят часов в неделю, приносит работу из офиса домой и не может уделять должное внимание жене и детям. Все его труды и отсутствие отдыха почти что принесли долгожданные плоды – босс (Уиллем Дефо) собирается отойти от дел, и Дэйн может получить его место. Но для этого ему нужно посоревноваться с такой же рекрутинговой акулой – Линн (Элисон Бри). Результат этой гонки был предопределен в пользу Дэйна, вот только неожиданное несчастье в семье вынуждает его пересмотреть свою жизнь и сделать очень сложный выбор.

Кадр из фильма «Охотник с Уолл-стрит»

Названия этой картины претерпевают интересные изменения. Долгое время в оригинале оно звучало как «Охотник за головами» (не путать с одноименным фильмом и Батлером в главной роли, 2010 год), затем его сменили на «Семьянина», а в России и вовсе перевели как «Охотник с Уолл-стрит». Примечательно, что как ни назови, на ум обязательно напрашиваются определенные параллели, которые имеют место быть. Взять «Семьянина» и сразу вспоминается прекрасный фильм с Николасом Кейджем, с которым у новой кинокартины схожий посыл о любви к семье. Из-за знаменитой улицы бизнес-акул, в российском варианте на ум приходит «Волк с Уолл-стрит», в котором играл Лео ДиКаприо. Наверное, на его фанатов и покушались российские прокатчики, когда выбирали такое название. Но с «волком» у «охотника» общего куда меньше чем с тем же «Семьянином». Разве что только страсть героев Лео и Батлера к своей работе.

Название

Дэйн Дженсен - напористый, агрессивный, лишенный сострадания и порой совсем бесчувственный человек. Свою помешанность на работе он объясняет необходимостью содержания семьи, но на самом же деле работа действительно приносит ему удовольствие. А что плохого в получении удовольствия от работы? Это на самом деле идеально, вот только должность Дэйна характеризует его как отвратительного человека и портит его с годами всё больше. Дэйн называет себя и коллег «охотниками за головами», хотя на самом деле они больше похожи на торговцев душ. Чтоб вы понимали, американский рекрутинговый бизнес устроен совсем не как в России. У нас в подобные фирмы обращаются уже уставшие от поиска идеальной работы. Рекруты всегда предложат временную подработку кассирами в гипермаркетах или что-нибудь в этом роде. В Америке же - это торги людьми, такие же активные, как и продажи акций на биржах.

Кадр из фильма «Охотник с Уолл-стрит»

И наш главный герой вовсе не ангел, посланный с небес, чтобы помогать находить людям работу. Устройство этой фирмы намного сложнее - один человек дороже другого, и цена рабочих мест варьируется тоже. Если за человека с большим опытом или нужным образованием работодатель заплатит больше, то Дэйн и будет пропихивать его на место, вместо того, чтобы помочь кому-нибудь более нуждающемуся в работе. И тут стоит отметить первый большой плюс фильма, уж очень эта интересная и сложная система хорошо показана. Вы можете удивиться при просмотре, насколько это грязное дело. А Дэйн в нем просто ас, что делает его душу еще грязнее. Он готов взять один из кучи своих одноразовых телефонов, позвонить работодателю, представившись органом власти, и наврать про педофилизм нового сотрудника, чтобы вместо него потом поставить своего человека, за которого ему хорошо заплатят.

Кадр из фильма «Охотник с Уолл-стрит»

И это второй плюс фильма – образ главного героя. Он прям-таки настолько мерзок к середине повествования, что невольно забываешь про любовь к Батлеру. А он прекрасный актер, поэтому и персонаж уж очень убедительный. Дэйн смешивает кофе с энергетиком, едва ли находит время только на одного сына из троих детей и почти не отвлекается от работы, даже когда у этого сына обнаруживают лейкемию. Третий плюс фильма – сюжет. Пускай, тема отцов и детей уже изъезжена вдоль и поперек. Мы много раз видели в кино как дети спасают взрослых от одиночества, проблем, работы, да чего угодно. И тут у нас почти что «Клик: С пультом по жизни», только более реалистичный и драматичный.

Название

Это не яркая картина о «волчьей стаи телефонных разводил» наподобие «Волка с Уолл-стрит» и не какой-нибудь комичный фильм, где главному герою нужен легкий толчок на правильный путь. Персонаж Батлера уперт и слеп, совсем как большинство людей в реальной жизни. Мысль, что «рак - это не переговоры», доходит до него далеко не сразу. И это делает кинокартину драмой, местами даже очень тяжелой. Более того, она по-реалистичному сурова и немного угнетает. Тема семьи – центральная в повествовании, но не единственная, поэтому аудитория этого фильма может быть намного шире. Сложно выявить в картине какие-либо минусы. «Охотник с Уолл-стрит» - это такой ровный фильм-отличник, в котором всё правильно. Она снят качественно, красиво, искренне и убедительно. Тут не может быть каких-то спойлеров или очень новых идей. Но нельзя винить создателей в использовании старых рецептов, если получается всё равно вкусно.

Бариева Лилия

В российском прокате с 18 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Охотник с Уолл-стрит»