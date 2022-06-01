Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Гретхен Мол
Гретхен Мол
Gretchen Mol
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Гретхен Мол
Gretchen Mol
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 ноября 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Биография Гретхен Мол
Родилась 8 ноября 1972 года. Дип Ривер, Коннектикут, США.
Развернуть
Фильмография Гретхен Мол
Охотник с Уолл-стрит
драма
2016, Канада
6.0
Манчестер у моря
драма
2016, США
7.0
Анестезия
драма
2015, США
6.0
Правдивая история
биография, драма
2015, США
6.0
Американская интрижка
драма
2009, США
6.0
Учитель на замену
комедия
2008, США
7.0
Жизнь как катастрофа
комедия
2007, США
5.0
Поезд на Юму
вестерн
2007, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Секс-работник Джон Бернтал попадает в беду в трейлере сериала «Американский жиголо»
Шоу является переосмыслением одноименного фильма с Ричардом Гиром.
Написать
1 июня 2022 13:11
Канал Showtime заказал многосерийный перезапуск «Американского жиголо»
Роль Ричарда Гира сыграет Джон Бернтал.
Написать
16 июня 2021 16:10
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»