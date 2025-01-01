Queen VictoriaМне 81 год. У меня было девять детей и 42 внука, и почти миллиард подданных. У меня ревматизм, опущение матки, я страдаю ожирением и глухота на одно ухо. Я знала 11 премьер-министров и подписала 2347 законов. Я на троне уже 62 года и 234 дня. Таким образом, я — самый долгоправящий монарх в истории мира. Я отвечаю за пять домов и более 3000 служащих. Я сварлива, скучна, жадна, толстая, зла, порой эгоистична и близорука — и в переносном, и в прямом смысле. Возможно, я слишком цепляюсь за власть и не стоило мне разбивать яйцо императора России. Но я вовсе не сумасшедшая. Если домочадцы хотят мне перечить — пусть так и будет. Пусть делают это мне в лицо. Я всех приглашаю в Зал Дурбар немедленно.
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Abdul KarimПослушай, капелька, сдайся без сожалений, и взамен ты обретёшь океан. Отдай себя, и в великом море ты будешь в безопасности.
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Queen VictoriaВсе, кого я любила, умерли, а я продолжаю и продолжаю. В чём смысл?
Abdul KarimСлужба, Ваше Величество. Мы здесь ради более великой цели.
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Dr. ReidЯ не семь лет в Эдинбургском университете просидел, чтобы на индийские чл### смотреть!
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Queen VictoriaЯ понимаю, что есть беспокойство по поводу моих желаний в вопросе продвижения. Я понимаю, что чувства накалились. И я понимаю, что вы решили уйти в отставку, а не принять моё решение. Если кто-то из вас желает подать в отставку, это будет принято без каких-либо неприятных последствий. Но хотя бы имейте мужество сделать это мне в лицо! Кто хочет уйти — шагайте вперёд.
[тишина, поскольку королева Виктория видит, что никто из двора не готов уйти в отставку]
Queen VictoriaХм. Я хочу сообщить вам, что решила не присваивать звания рыцарей в данный момент. Зато вас порадует новость, что я постановила сделать Мунши командором Королевского Викторианского ордена в знак моей личной признательности за его службу Империи. На этом всё.
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[когда королева Виктория тянется за своей печатью, Абдул забирает её вместо неё]
Abdul KarimДа. Вице-король спросил мистера Тайлера, сэр, но на самом деле это был я. Нужно очень хорошо разбираться в коврах. Например...
[идёт к ковру перед столом]
Abdul KarimВот, например, очень хороший. Очень плотный узел. Искусство ковров пришло в Индию из Персии с великим императором Акбаром. Навык ковровщика — объединить разные нити и соткать то, на чём мы все можем стоять.
Sir Henry PonsonbyЗавтрак с королевскими принцами Бельгии. В 11:00 аудиенция с султаном Дубая, где Ее Величеству вручат бриллиант Уджей. Садовый прием, где Ее Величество вновь примет Оскара II, короля Швеции и Норвегии, и королеву Лилиуокалани.
Sir Henry PonsonbyМонарх и, э-э, единственная правящая королева Гавайского королевства, Ваша Величество. Она сочинила для вас песню на укулеле. Но нам удалось её отговорить. Затем вы поедите с премьер-министром, а в 7:00 — банкет в зале для официальных обедов.