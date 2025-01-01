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Киноафиша Фильмы Виктория и Абдул Цитаты из фильма Виктория и Абдул

Цитаты из фильма Виктория и Абдул

Queen Victoria Мне 81 год. У меня было девять детей и 42 внука, и почти миллиард подданных. У меня ревматизм, опущение матки, я страдаю ожирением и глухота на одно ухо. Я знала 11 премьер-министров и подписала 2347 законов. Я на троне уже 62 года и 234 дня. Таким образом, я — самый долгоправящий монарх в истории мира. Я отвечаю за пять домов и более 3000 служащих. Я сварлива, скучна, жадна, толстая, зла, порой эгоистична и близорука — и в переносном, и в прямом смысле. Возможно, я слишком цепляюсь за власть и не стоило мне разбивать яйцо императора России. Но я вовсе не сумасшедшая. Если домочадцы хотят мне перечить — пусть так и будет. Пусть делают это мне в лицо. Я всех приглашаю в Зал Дурбар немедленно.
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Abdul Karim Послушай, капелька, сдайся без сожалений, и взамен ты обретёшь океан. Отдай себя, и в великом море ты будешь в безопасности.
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Queen Victoria Все, кого я любила, умерли, а я продолжаю и продолжаю. В чём смысл?
Abdul Karim Служба, Ваше Величество. Мы здесь ради более великой цели.
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Dr. Reid Я не семь лет в Эдинбургском университете просидел, чтобы на индийские чл### смотреть!
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Queen Victoria Я понимаю, что есть беспокойство по поводу моих желаний в вопросе продвижения. Я понимаю, что чувства накалились. И я понимаю, что вы решили уйти в отставку, а не принять моё решение. Если кто-то из вас желает подать в отставку, это будет принято без каких-либо неприятных последствий. Но хотя бы имейте мужество сделать это мне в лицо! Кто хочет уйти — шагайте вперёд.
[тишина, поскольку королева Виктория видит, что никто из двора не готов уйти в отставку]
Queen Victoria Хм. Я хочу сообщить вам, что решила не присваивать звания рыцарей в данный момент. Зато вас порадует новость, что я постановила сделать Мунши командором Королевского Викторианского ордена в знак моей личной признательности за его службу Империи. На этом всё.
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[когда королева Виктория тянется за своей печатью, Абдул забирает её вместо неё]
Queen Victoria Спасибо, мистер...
Abdul Karim Абдул. Абдул Карим.
[королева Виктория продолжает писать свои письма]
Abdul Karim Я всё время пишу.
[королева Виктория смотрит на него]
Abdul Karim В Индии я пишу — весь день напролёт, каждый день.
Queen Victoria Значит, в Индии ты не слуга?
Abdul Karim Нет. В Индии я пишу в своей большой книге.
Queen Victoria Ты пишешь книгу?
Abdul Karim Да. Я записываю каждое имя, кто они такие, что сделали. Это моя жизнь. Каждый день я пишу с утра до ночи.
Queen Victoria Это вымысел?
Abdul Karim Нет. Это самая правда.
Queen Victoria Не понимаю. Если ты писатель, зачем ты здесь, э-э, вручая мне м... э, вручая м...
Abdul Karim Мо-Мохур.
[королева Виктория кивает]
Abdul Karim Для меня честь служить Её Величеству.
[королева Виктория улыбается и продолжает писать письма]
Abdul Karim Это я выбирал ваши ковры.
Queen Victoria Ковры?
Abdul Karim Да. Вице-король спросил мистера Тайлера, сэр, но на самом деле это был я. Нужно очень хорошо разбираться в коврах. Например...
[идёт к ковру перед столом]
Abdul Karim Вот, например, очень хороший. Очень плотный узел. Искусство ковров пришло в Индию из Персии с великим императором Акбаром. Навык ковровщика — объединить разные нити и соткать то, на чём мы все можем стоять.
Queen Victoria Похоже, ты хорошо в этом разбираешься.
Abdul Karim Моя семья была ковроделами, но теперь я пишу в книге. Жизнь — как ковер. Мы переплетаемся, чтобы создать узор.
Queen Victoria Очень красивый образ.
Abdul Karim Смотри. Здесь птица свободы, навсегда пойманная в узоре.
Queen Victoria Значит, в Индии ты поэт?
Abdul Karim Нет. В Индии я веду учёт заключённых.
Queen Victoria Мы все заключённые, мистер Карим.
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Sir Henry Ponsonby Завтрак с королевскими принцами Бельгии. В 11:00 аудиенция с султаном Дубая, где Ее Величеству вручат бриллиант Уджей. Садовый прием, где Ее Величество вновь примет Оскара II, короля Швеции и Норвегии, и королеву Лилиуокалани.
Queen Victoria Кто, чёрт возьми, она?
Sir Henry Ponsonby Монарх и, э-э, единственная правящая королева Гавайского королевства, Ваша Величество. Она сочинила для вас песню на укулеле. Но нам удалось её отговорить. Затем вы поедите с премьер-министром, а в 7:00 — банкет в зале для официальных обедов.
Dr. Reid Ваши передвижения, Ваша Величество?
Queen Victoria Ничего особенного, доктор Рейд.
Dr. Reid Даже днём?
Queen Victoria В последний раз мы двигались в воскресенье вечером.
Dr. Reid Боюсь, праздничные обеды дают о себе знать, Ваша Величество. Позвольте предложить смесь Бенджера?
Queen Victoria Я отказываюсь есть смесь Бенджера. Это еда для младенцев.
Dr. Reid Но крайне важно, Ваша Величество, чтобы королевская толстая кишка получала хоть немного клетчатки.
Queen Victoria Что-нибудь ещё?
Sir Henry Ponsonby Э-э, Ваша Величество, вам понравился мохур?
Queen Victoria Что?
Sir Henry Ponsonby Мохур — церемониальная монета, вручаемая двумя индийскими слугами.
Queen Victoria Я думала, высокий был ужасно красив.
🧡
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Sir Henry Ponsonby В честь завершения комнаты Дурбар — небольшой сюрприз, Ваше Величество.
[Королеве Виктории преподносят манго в коробке]
Queen Victoria Что это?
Sir Henry Ponsonby Манго, Ваше Величество.
Abdul Karim Минуточку, Ваше Величество.
[Абдул смотрит на манго и сжимает его, на пальце остаётся сок]
Abdul Karim Э-э, оно... испорчено.
Queen Victoria Сэр Генри, это манго испорчено.
[слуга закрывает коробку с манго и отступает]
Sir Henry Ponsonby Я-простите, Ваше Величество.
🧡
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