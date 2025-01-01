Мне 81 год. У меня было девять детей и 42 внука, и почти миллиард подданных. У меня ревматизм, опущение матки, я страдаю ожирением и глухота на одно ухо. Я знала 11 премьер-министров и подписала 2347 законов. Я на троне уже 62 года и 234 дня. Таким образом, я — самый долгоправящий монарх в истории мира. Я отвечаю за пять домов и более 3000 служащих. Я сварлива, скучна, жадна, толстая, зла, порой эгоистична и близорука — и в переносном, и в прямом смысле. Возможно, я слишком цепляюсь за власть и не стоило мне разбивать яйцо императора России. Но я вовсе не сумасшедшая. Если домочадцы хотят мне перечить — пусть так и будет. Пусть делают это мне в лицо. Я всех приглашаю в Зал Дурбар немедленно.