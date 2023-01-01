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Виктория и Абдул Виктория и Абдул
Киноафиша Фильмы Виктория и Абдул Награды и номинации фильма Виктория и Абдул
Victoria and Abdul Виктория и Абдул 2017 / США / Великобритания
7.0 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.8
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Награды и номинации фильма Виктория и Абдул

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2018 BAFTA 2018
Лучший грим/прически
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучший грим
Номинант
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