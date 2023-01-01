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Манчестер у моря Манчестер у моря
Киноафиша Фильмы Манчестер у моря Награды и номинации фильма Манчестер у моря
Manchester by the Sea Манчестер у моря 2016 / США
7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Награды и номинации фильма Манчестер у моря

Вся информация о фильме
BAFTA 2017 BAFTA 2017
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Золотой глобус 2017 Золотой глобус 2017
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Оскар 2017 Оскар 2017
Лучшая мужская роль
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2017 Премия Гильдии киноактеров США 2017
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
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