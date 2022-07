1 Manchester By the Sea (Chorale Version) Lesley Barber, Jacoba Barber-Rozema, Robert-Eric Gaskell / Lesley Barber 2:20

2 Manchester Minimalist for Piano and Strings Lesley Barber 2:19

3 Plymouth Chorale Lesley Barber 1:26

4 Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 13, Pifa "Pastoral Symphony" Musica Sacra Chorus, Musica Sacra Orchestra, Richard Westenburg / Георг Фридрих Гендель 3:01

5 Smoke Lesley Barber 1:36

6 Floating 149 (A cappella) Lesley Barber 1:53

7 Floating 149 (Strings Reprise) Lesley Barber 2:21

8 Sonata for Oboe & Piano, 1st Movement (Arr. by Gerhard Kanzian and Ed Lewis) Gerhard Kanzian, Ed Lewis / Георг Фридрих Гендель 2:26

9 Manchester Minimalist Piano and Strings (Strings Reprise) Lesley Barber 1:04

10 Messiah, HWV 56, Pt. 1: No. 20, He Shall Feed His Flock Like a Shepherd - Come Unto Him Musica Sacra Chorus, Musica Sacra Orchestra, Richard Westenburg, Katherine Ciesinski, Judith Blegen / Anonymous 5:12

11 Manchester Minimalist Piano and Strings (Variation) Lesley Barber 2:19

12 Adagio per archi e organo in G Minor (Arr. for Organ and Orchestra) Лондонский филармонический оркестр / Remo Giazotto 8:35

13 Smoke Reprise with Bass and Strings Lesley Barber 1:37

14 I'm Beginning to See the Light The Ink Spots, Ella Fitzgerald / Harry James 2:44

15 Chérubin: Lorsque vous n'aurez rien à faire Münchner Rundfunkorchester, The Choir Chorus of the Bavarian State Opera, Frederica von Stade, Samuel Ramey, June Anderson, Dawn Upshaw / Жюль Массне 3:02