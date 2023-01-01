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Манчестер у моря Манчестер у моря
Киноафиша Фильмы Манчестер у моря Манчестер у моря, 2016: актеры и роли
Manchester by the Sea Манчестер у моря 2016 / США
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Манчестер у моря, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Лонерган Кеннет Лонерган Kenneth Lonergan
В ролях
Кейси Аффлек Кейси Аффлек Casey Affleck Кайл Чандлер Кайл Чандлер Kyle Chandler Мишель Уильямс Мишель Уильямс Michelle Williams Мэттью Бродерик Мэттью Бродерик Matthew Broderick Гретхен Мол Гретхен Мол Gretchen Mol Тейт Донован Тейт Донован Tate Donovan Кара Хэйуорд Кара Хэйуорд Kara Hayward Джош Хэмилтон Джош Хэмилтон Josh Hamilton Эрика МакДермотт Эрика МакДермотт Erica McDermott Лукас Хеджес Лукас Хеджес Lucas Hedges
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