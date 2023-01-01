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Манчестер у моря
Манчестер у моря, 2016: актеры и роли
Manchester by the Sea
Манчестер у моря
2016 / США
Трейлер
7.3
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Манчестер у моря, 2016: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кеннет Лонерган
Kenneth Lonergan
В ролях
Кейси Аффлек
Casey Affleck
Кайл Чандлер
Kyle Chandler
Мишель Уильямс
Michelle Williams
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Гретхен Мол
Gretchen Mol
Тейт Донован
Tate Donovan
Кара Хэйуорд
Kara Hayward
Джош Хэмилтон
Josh Hamilton
Эрика МакДермотт
Erica McDermott
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