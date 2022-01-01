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Коматозники
Коматозники, 2017: актеры и роли
Flatliners
Коматозники
2017 / США
Трейлер
6.8
Оцените
54
голоса
Рейтинг IMDb: 5.2
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Коматозники, 2017: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Нильс Арден Оплев
Niels Arden Oplev
В ролях
Эллиот Пейдж
Elliot Page
Нина Добрев
Nina Dobrev
Кирси Клемонс
Kiersey Clemons
Кифер Сазерленд
Kiefer Sutherland
Джеймс Нортон
James Norton
Диего Луна
Diego Luna
Бо Мирчофф
Beau Mirchoff
Стив Байерс
Steve Byers
Тайлер Хайнс
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