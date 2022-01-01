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Нильс Арден Оплев
Нильс Арден Оплев
Niels Arden Oplev
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Нильс Арден Оплев
Niels Arden Oplev
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Дата рождения
26 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Нильса Ардена Оплева
Родился 26 марта 1961 года. Дания.
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Фильмография Нильса Ардена Оплева
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия
2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма
2017, США
6.0
Быстрая прогулка
драма
2014, Дания
6.0
Одним меньше
криминал, триллер
2013, США
7.0
Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер, мистика
2009, Швеция / Дания / Германия
8.0
Два мира
драма
2008, Дания
6.0
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