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Нильс Арден Оплев
Niels Arden Oplev
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Персоны
Нильс Арден Оплев
Нильс Арден Оплев
Niels Arden Oplev
Дата рождения
26 марта 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Дания
Биография Нильса Ардена Оплева
Родился 26 марта 1961 года. Дания.
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8.1
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(2015)
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Фильмография Нильса Ардена Оплева
7.4
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драма, криминал, триллер
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Роза
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2019, Дания / Норвегия / Швеция
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ФБР
драма, криминал
2018, США
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Коматозники
Flatliners
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2017, США
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Мистер Робот
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