Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Нильс Арден Оплев

Нильс Арден Оплев

Niels Arden Oplev
Нильс Арден Оплев
Нильс Арден Оплев Niels Arden Oplev
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 марта 1961
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Биография Нильса Ардена Оплева

Родился 26 марта 1961 года. Дания.

Фильмография Нильса Ардена Оплева
Ты видишь луну, Дэниел?
Ты видишь луну, Дэниел?
драма, комедия 2019, Дания / Норвегия / Швеция
7.0
Коматозники
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма 2017, США
6.0
Быстрая прогулка
Быстрая прогулка
драма 2014, Дания
6.0
Одним меньше
Одним меньше
криминал, триллер 2013, США
7.0
Девушка с татуировкой дракона
Девушка с татуировкой дракона
криминал, триллер, мистика 2009, Швеция / Дания / Германия
8.0
Два мира
Два мира
драма 2008, Дания
6.0
Все фильмы
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Приложение киноафиши