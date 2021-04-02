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Джеймс Нортон
Джеймс Нортон
James Norton
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Джеймс Нортон
James Norton
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Дата рождения
18 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
185 см
Биография Джеймса Нортона
Родился 18 июля 1985 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джеймса Нортона
Увиденное и услышанное
ужасы, триллер
2021, США
5.0
Один на один
драма
2020, Великобритания / Италия / Румыния
7.0
Маленькие женщины
мелодрама, драма
2019, США
8.0
Гарет Джонс
триллер, драма, биография
2018, Великобритания / Польша / Украина
6.0
Коматозники
ужасы, фантастика, триллер, драма
2017, США
6.0
Уильям Тернер
драма, биография
2014, Великобритания
6.0
Викинги
приключения, боевик
2014, Швейцария / Германия / ЮАР
6.0
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Аманда Сайфред узнает страшную тайну своего нового дома в трейлере хоррора «Увиденное и услышанное»
Также в фильме сыграли Джеймс Нортон, Наталия Дайер и Карен Аллен.
Написать
2 апреля 2021 11:07
HBO представил первый трейлер сериала «Невероятные»
Телеканал покажет захватывающий супергеройский боевик в сеттинге викторианской Англии.
Написать
3 февраля 2021 12:00
Внезапно: Том Харди может стать следующим Джеймсом Бондом
Однако официального подтверждения придется ждать до зимы.
Написать
21 сентября 2020 13:37
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