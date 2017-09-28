Студент-медик Кортни (Эллен Пейдж) мечтает узнать, что происходит с мозгом в первые минуты после смерти. Для этого она собирает несколько коллег в подвале медицинского центра, где собрано оборудование на случай экстренных ситуаций. Друзья вводят её в состояние клинической смерти, а через пару минут успешно возвращают к жизни. После эксперимента Кортни словно заряжается тягой к жизни, и поэтому почти все, кто присутствовал во время опыта, хотят испытать то же самое на себе. Но выясняется, что…
потом, на мой взгляд, перемудрили!
актёры играли хорошо, картинка хорошая, сюжет, в целом хороший.
первоначальную версию не помню уже, поэтому 8 баллов из 10ти!
Авторизация по e-mail