Наша рецензия

Студент-медик Кортни (Эллен Пейдж) мечтает узнать, что происходит с мозгом в первые минуты после смерти. Для этого она собирает несколько коллег в подвале медицинского центра, где собрано оборудование на случай экстренных ситуаций. Друзья вводят её в состояние клинической смерти, а через пару минут успешно возвращают к жизни. После эксперимента Кортни словно заряжается тягой к жизни, и поэтому почти все, кто присутствовал во время опыта, хотят испытать то же самое на себе. Но выясняется, что…