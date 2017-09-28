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Коматозники Коматозники
Киноафиша Фильмы Коматозники Отзывы о фильме «Коматозники»
Flatliners Коматозники 2017 / США
6.8 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Коматозники»

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Наша рецензия

Студент-медик Кортни (Эллен Пейдж) мечтает узнать, что происходит с мозгом в первые минуты после смерти. Для этого она собирает несколько коллег в подвале медицинского центра, где собрано оборудование на случай экстренных ситуаций. Друзья вводят её в состояние клинической смерти, а через пару минут успешно возвращают к жизни. После эксперимента Кортни словно заряжается тягой к жизни, и поэтому почти все, кто присутствовал во время опыта, хотят испытать то же самое на себе. Но выясняется, что…

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nikolai13061985 28 сентября 2017, 15:59
Оценка
Здесь играет Эллен Пейдж, а мне большего и не надо. Она любой фильм зделает класным.
28 сентября 2017, 15:59 Ответить
Леха 30 сентября 2017, 00:05
Не охота идти на сей кэшгрэб и все тут. Даже не смотря на такой актерский состав. Слишком старый фильм хорош был. А тут в трейлере куча комп графики убогой и ненужной и вспышек и дергалок, типичных для современных триллеров.
30 сентября 2017, 00:05 Ответить
Михаил Семёнов 24 октября 2017, 19:09
Оценка
Ну и чушь если честно, режиссёр не смог так и реабилитироваться после Девушки с татуировкой дракона. Старый оригинал все же был лучше в разы- этот ни спасёт даже актёрский состав.
24 октября 2017, 19:09 Ответить
Андрей 9 января 2018, 00:46
Оценка
первая половина фильма была хороша!
потом, на мой взгляд, перемудрили!
актёры играли хорошо, картинка хорошая, сюжет, в целом хороший.
первоначальную версию не помню уже, поэтому 8 баллов из 10ти!
9 января 2018, 00:46 Ответить
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