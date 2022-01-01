Содержание:

Джон Стивенсон - Фильмы

- Джон Стивенсон – «Мое лето любви»

- Джон Стивенсон – «Кунг-фу панда»

- Джон Стивенсон – «Шерлок Гномс»

Джон Стивенсон – Личная жизнь

Джон Стивенсон родился в 1958 в Великобритании, начал свою карьеру в знаменитом «Маппет-Шоу» Джима Хенсона.



Джон Стивенсон - Фильмы

Начал работать на телевидении и в кинематографе как художник. Первые фильмы относятся к 1980-м годам, среди них «Большое кукольное путешествие» 1981 года, «Темный кристалл» 1982 года, «Магазинчик ужасов» 1986 года, и «Лабиринт» с Дэвидом Боуи. Также разрабатывал персонажей в проектах «Граф Дракула», «Камень сновидений» 1995 года, мультсериале «Назад в будущее» и «Долина Папоротников 2: Волшебное спасение». В 1996 году выступал кукловодом в производстве мультфильма «Джеймс и гигантский персик», который продюсировал Тим Бертон. Картина рассказывает о мальчике, который получает от незнакомца волшебные «языки крокодилов» и случайно роняет их на корни персикового дерева, на котором вырастает огромный фрукт. В 1991 году Стивенсон переехал в США и устроился в Dreamworks Animation, после чего работал над анимационными фильмами «Шрек», «Шрек 2», «Мадагаскар» и «Синдбад: Легенда семи морей». Художник долго вынашивал идею мультфильма о кунг-фу Панде, изучая вместе со своей командой историю боевых искусств и культуру Китая. Наконец в 2008 году мультфильм вышел на экраны и был номинирован на премии «Оскар» и «Энни». Его следующий собственный проект, «Шерлок Гномс», увидел свет только в 2018 году, но получил много негативных отзывов со стороны критики.



Джон Стивенсон – «Мое лето любви»

Мелодрама британского режиссера Павла Павликовского 2004 года, в которой Джон Стивенсон выступил художником. История о шестнадцатилетней Моне (Натали Пресс), которая живет в маленьком английском городке и томится от скуки после того, как ее брат обратился в христианство и превратил свой бар в место для молитв. Она встречает Тэмзин (Эмили Блант), которая живет неподалеку и в поисках небольшого приключения заводит с Моной роман. Девушки проводят лето в доме Тэмзин, родители которой в отъезде, но накануне возвращения матери она рвет отношения с Моной, сказав, что это было лишь забавой.



Джон Стивенсон – «Кунг-фу панда»

Анимационный фильм 2008 года о неловкой и глуповатой панде По, который решает овладеть боевыми искусствами. Великий Мастер Угвэй предсказывает, что бывший ученик Мастера Шифу, снежный барс Тай Лунг, пошедший против учителя, сбежит из тюрьмы и вернется, чтобы отомстить и постичь тайну Свитка Дракона. В этом случае он получит безграничную силу, и ничто не сможет его остановить. Чтобы предотвратить беду, Угвей организует турнир для «Неистовой Пятерки» воинов – Тигрицы, Гадюки, Журавля, Богомола и Обезьяны – чтобы избрать из них Воина Дракона, который будет противостоять Тай Лунгу. Но ко всеобщему изумлению, Мастер Угвэй выбирает панду По, и Мастер Шифу не может с этим согласиться – он всеми силами изводит и мучает новичка, чтобы доказать, что панда недостоин быть воином. «Неистовая пятерка» тоже презирает и высмеивает По и даже выкидывает его из дворца, но он продолжает упорствовать. Тем временем Тай Лунг действительно сбегает из тюрьмы и направляется в Нефритовый дворец, а Великий Мастер Угвэй советует Шифу принять По таким, какой он есть, после чего возносится в мир духов. Мастеру Шифу ничего не остается, как найти свой подход к панде – он разрабатывает новую методику тренировки По, основанную на стремлении к еде, и основывает на ней эффективный стиль воина.



Джон Стивенсон – «Шерлок Гномс»

Анимационный фильм 2018 года об оживших фигурах садовых гномов, сиквел мультфильма 2011 года «Гномео и Джульетта» по мотивам пьесы Шекспира. Главные герои - Гномео и Джульетта, которые вместе с семьями и друзьями переезжают из пригорода в большой Лондон. Они хранители садов, поэтому их главная забота — подготовить свой новый сад к весне. Но вскоре они узнают тревожную новость: по всему Лондону таинственным образом исчезают их собратья-гномы. И вот однажды Гномео и Джульетта, вернувшись домой, обнаруживают, что и вся их родня исчезла. Они зовут на помощь известного сыщика Шерлока Гномса и его верного спутника Ватсона.



Джон Стивенсон – Личная жизнь

Стивенсон женат, свою семейную жизнь не афиширует.