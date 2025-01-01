[Минигном видит свою разбитую шляпу на земле и понимает, что именно ОН — пострадавший гном]
Minignome[кричит] О, Боже м##ь!!!
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[Из трейлера]
Гномео[шёпотом к Лорду Редбрику и Леди Блуберри] Никому нельзя об этом знать, но завтра вы все напьётесь в хлам.
[женский гном с необычно большими ушами подслушивает Гномео издалека]
Гном с большими ушами[громко и в панике] Он говорит, что завтра мы все напьёмся в хлам!
[Все гномы смотрят, затем кричат и в панике разбегаются]
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Juliet[бьет по столу рукой, куклы ахают]Хватит. Мне плевать на Шерлока. Он самый раздражающий одинокий гном, которого я когда-либо встречала. У меня уже есть партнёр, и он совсем не похож на Шерлока. Гномео безрассуден и эмоционален, и он не относится ко мне как к помощнице. Он... относится ко мне как к самой крутой женщине в саду.