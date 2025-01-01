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Киноафиша Фильмы Шерлок Гномс Цитаты из мультфильма Шерлок Гномс

Цитаты из мультфильма Шерлок Гномс

Juliet Мужчина не делает тебя сильной, но правильный партнёр может сделать тебя сильнее.
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Watson Элементарно, мой дорогой Шерлок.
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Juliet Сад не может ждать, а ты можешь.
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Sherlock Gnomes Дело не может ждать, а ты можешь.
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Moriarty Если честно, это было чересчур сложно, но именно так и поступают суперзлодеи.
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Gnomeo Мы сделали это! Два садовых гнома против двух гигантских гаргулий... у них не было ни единого шанса.
Juliet Конечно не было, мы же Гномео и Джульетта!
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Watson В каждом из нас есть и светлые, и тёмные стороны.
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Gnomeo Приезжай в город, говорили они. Будет весело, говорили они.
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[Из трейлера; Шерлок Гномс и Ватсон появляются перед Гномио и Джульеттой]
Sherlock Gnomes Под моей защитой ни один гном не пострадает.
Watson Ну, кроме этого.
Minignome Кто пострадал?
[Минигном видит свою разбитую шляпу на земле и понимает, что именно ОН — пострадавший гном]
Minignome [кричит] О, Боже м##ь!!!
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[Из трейлера]
Гномео [шёпотом к Лорду Редбрику и Леди Блуберри] Никому нельзя об этом знать, но завтра вы все напьётесь в хлам.
[женский гном с необычно большими ушами подслушивает Гномео издалека]
Гном с большими ушами [громко и в панике] Он говорит, что завтра мы все напьёмся в хлам!
[Все гномы смотрят, затем кричат и в панике разбегаются]
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Juliet [бьет по столу рукой, куклы ахают] Хватит. Мне плевать на Шерлока. Он самый раздражающий одинокий гном, которого я когда-либо встречала. У меня уже есть партнёр, и он совсем не похож на Шерлока. Гномео безрассуден и эмоционален, и он не относится ко мне как к помощнице. Он... относится ко мне как к самой крутой женщине в саду.
Irene Хм... мужчина не делает тебя сильной.
Juliet [дружелюбным тоном] Ты права... мужчина не делает тебя сильной. Но... правильный партнёр МОЖЕТ сделать тебя сильной. Но я его подвела, и теперь должна всё исправить.
Irene Ладно, но пообещай, что не скажешь ШЕРЛОКУ, что это про него. Договорились, Джульетта?
Juliet Джульетта, Айрин: договорились.
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Mini-gnome [Мини-гном случайно сбит Шерлоком Гномом] Чёрт поб-п-п-пойми!
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