[Из трейлера]

Гномео [шёпотом к Лорду Редбрику и Леди Блуберри] Никому нельзя об этом знать, но завтра вы все напьётесь в хлам.

[женский гном с необычно большими ушами подслушивает Гномео издалека]

Гном с большими ушами [громко и в панике] Он говорит, что завтра мы все напьёмся в хлам!