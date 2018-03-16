«Шерлок Гномс»: Рецензия Киноафиши

Керамический детектив и проблемы в отношениях

Вражда между синими и красными гномами осталась в прошлом. Гномео и Джульетта, их родители и друзья перебрались в Лондон. Казалось бы, уже ничего на пути к счастью у молодой пары не стоит, но беда была не за горами. По всему Лондону исчезают гномы, родственников и друзей Гномео и Джульетты тоже похитили. Сами влюбленные только чудом избежали их участи, и теперь они должны во что бы то ни стало спасти своих близких. Благо в одиночку искать пропавших им не пришлось. На помощь гномам спешит детектив Шерлок Гномс. Вместе со своим напарником Доктором Ватсоном он взялся за расследование одного из самых сложных дел в своей карьере.

Трейлер фильма «Шерлок Гномс»

Первый мультфильм о Гномео и Джульетте вышел в 2011 году, так что многие уже могли подзабыть их героев. Благо название картины говорит само за себя и явно отсылает к трагедии Шекспира, и особо гадать не надо, чтобы составить представление, о чем же был мультфильм, шедший в прокате семь лет назад. Тем не менее надо сказать, что «Шерлок Гномс» сюжетно практически не связан с предыдущей лентой, хоть ее тень и нависает над ним. По крайней мере, история вражды гномов с колпаками разного цвета в ленте 2018 года забыта. Гномео и Джульетта, в отличие от персонажей Шекспира, уцелели. Теперь им не за право быть вместе приходится сражаться - они столкнулись с проблемами большинства пар, решивших жить под одной крышей. И «Шерлок Гномс» под маской детективного расследования пытается показать, как порой тяжела бывает совместная жизнь двух влюбленных сердец.

Кадр из фильма «Шерлок Гномс»

Сам Шерлок Гномс в мультфильме напоминает другого знаменитого сыщика – Шерлока в исполнении Бенедикта Камбербэтча. Защитник гномов даже погружается в чертоги разума, как и его сериальный предшественник, и с ним бывает достаточно тяжело находиться рядом. Он высокомерен, эгоистичен и привык скрывать чувства, отдавая предпочтение разуму, а не эмоциям. Вместе с тем этот персонаж важен не только в контексте расследования таинственного исчезновения декоративных фигурок. Отношение Гномса к работе и друзьям делает проблемы Гномео и Джульетты более рельефными и помогает парочке посмотреть на себя со стороны.

Кадр из фильма «Шерлок Гномс»

Совсем недавно в российский прокат вышел другой мультик про гномов – «Гномы в доме». «Шерлок Гномс» достаточно сильно отличается от него в плане эстетики, мифологии и динамики. «Гномы в доме» делали из садовых фигурок мистических хранителей природы, защитников Земли и ее обитателей от потусторонних монстров. Садовые будни сородичей из «Шерлока Гномса» были пределом их мечтаний. «Гномы в доме» подстраивались под хоррор, но потеряли драйв, слишком сильно увлекшись стрелялками по прожорливым монстрам. У «Гномса» другие проблемы. Ему приходится равняться на сериал с Камбербэтчем в главной роли и стараться сделать шаг вперед по сравнению с «Гномео и Джульеттой».

Кадр из фильма «Шерлок Гномс»

Чтобы справиться с последней сложностью, создатели мультфильма расширяют мир гномов и вводят новых персонажей. Особенно удачно у них получилась подружка Шерлока Ирен. Ее разговор с Джульеттой является едва ли не самой лучшей сценой в мультфильме. Поиск гномов по всему Лондону также позволяет показать город маленьким зрителям и их родителям. Правда, «Шерлок Гномс» далеко не единственный проект для всей семьи, который решился провести экскурсию по британской столице. И экскурсионная программа от «Шерлока Гномса» мало чем выделяется среди остальных пробежек по городу среди них. Достопримечательности Лондона оббегали Брауны, чтобы помочь медвежонку Паддингтону, попавшему в беду. Не смогли избежать обзорной экскурсии по столице и кролики Питер и Бенджамин в фильме «Кролик Питер» Уилла Глака.

Кадр из фильма «Шерлок Гномс»

«Шерлок Гномс» не блещет юмором, сбивающим с ног. Гномик в красном бикини не вызывает ни удивления, ни смеха. Вечеринки гномов подаются с показной иронией и пафосом, а они не всегда работают. Однако затрагиваемые в мультфильме проблемы являются логичным продолжением истории «Гномео и Джульетты», с одной стороны, а с другой – вряд ли когда-либо утратят актуальность. В конечном счете мультфильм учит не только как сохранить гармонию в отношениях двух влюбленных, но и показывает, что порой мы приуменьшаем роль других людей в нашей жизни, а это может привести к весьма печальным последствиям.

Елена Громова

В российском прокате с 15 марта 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Шерлок Гномс»