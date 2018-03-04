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Шерлок Гномс Шерлок Гномс
Киноафиша Фильмы Шерлок Гномс Отзывы о мультфильме «Шерлок Гномс»
Sherlock Gnomes Шерлок Гномс 2018 / США / Великобритания
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о мультфильме «Шерлок Гномс»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Вражда между синими и красными гномами осталась в прошлом. Гномео и Джульетта, их родители и друзья перебрались в Лондон. Казалось бы, уже ничего на пути к счастью у молодой пары не стоит, но беда была не за горами. По всему Лондону исчезают гномы, родственников и друзей Гномео и Джульетты тоже похитили. Сами влюбленные только чудом избежали их участи, и теперь они должны во что бы то ни стало спасти своих близких. Благо в одиночку искать пропавших им не пришлось. На помощь гномам спешит…

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татьяна эралиева 4 марта 2018, 18:04
фильм отличный советую сходить вместе с детьми
4 марта 2018, 18:04 Ответить
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