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Вражда между синими и красными гномами осталась в прошлом. Гномео и Джульетта, их родители и друзья перебрались в Лондон. Казалось бы, уже ничего на пути к счастью у молодой пары не стоит, но беда была не за горами. По всему Лондону исчезают гномы, родственников и друзей Гномео и Джульетты тоже похитили. Сами влюбленные только чудом избежали их участи, и теперь они должны во что бы то ни стало спасти своих близких. Благо в одиночку искать пропавших им не пришлось. На помощь гномам спешит…