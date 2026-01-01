Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации мультфильма Шерлок Гномс

Награды и номинации мультфильма Шерлок Гномс 2018

Золотая малина 2019 Золотая малина 2019
Худшая мужская роль
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
