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Шерлок Гномс Шерлок Гномс
Киноафиша Фильмы Шерлок Гномс Шерлок Гномс, 2018: актеры и роли
Sherlock Gnomes Шерлок Гномс 2018 / США / Великобритания
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Шерлок Гномс, 2018: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Джон Стивенсон Джон Стивенсон John Stevenson
Роли озвучивали
Джонни Депп Джонни Депп Johnny Depp Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Эмили Блант Эмили Блант Emily Blunt Мэгги Смит Мэгги Смит Maggie Smith Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Чиветел Эджиофор Чиветел Эджиофор Chiwetel Ejiofor Эшли Дженсен Эшли Дженсен Ashley Jensen Мэтт Лукас Мэтт Лукас Matt Lucas Стивен Мерчант Стивен Мерчант Stephen Merchant Мэри Джей Блайдж Мэри Джей Блайдж Mary J. Blige
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