«Блокбастер»: Рецензия Киноафиши

Следствие установило…

Лиза (Светлана Устинова) работает на телеканале «Уютный» ведущей ток-шоу об отношениях. Но за кадром в жизни красавицы с экрана ТВ не все гладко: коллега (Михаил Ефремов) норовит потрогать за то самое место, продюсер (Мария Шалаева) знает обо всем и просит потерпеть, сплетни тоже не обходят девушку стороной, правда, взглянуть в глаза говорливым дамочкам Лиза не посмеет. А тут еще молодой человек (Александр Молочников) спокойно приводит другую – моложе, смелее, наглее. И непонятно, не то измена стала последней каплей, не то молодость соперницы долила финальную порцию масла в огонь, но терпеливая девочка Лиза срывается и уходит в загул. Вино и «Розовый фламинго – дитя заката» – смесь, что довела ведущую до подмосковных Электроуглей с шаурмой в придорожном кафе, где она становится свидетельницей ограбления. А дальше – знакомство со следователем (Евгений Цыганов), горе-грабительница на заднем сидении авто, и просто так Наташа (Аня Чиповская) водителя по неволе не оставит.

Кадр из фильма «Блокбастер»

В титрах криминальной комедии «Блокбастер», открывавшей конкурсную программу «Кинотавра» и основанной на реальных событиях, не значится имя Романа Волобуева, кинокритика, переметнувшегося в стан режиссеров. Версия фильма, выходящего в российский прокат, продюсерская, и она короче режиссерской. Знание об этом влияет на просмотр, заставляет выискивать лакуны, всматриваться внимательнее, словно гадая, что приобрел, а что потерял «Блокбастер» вместе с вырезанными и неизвестными нам минутами. Тем не менее, надо признаться, что прокатный вариант запоминается, реплики героев фильма можно растащить на цитаты и пользоваться ими в повседневной жизни, что-то даже вполне сгодится для статусов в социальных сетях. «Блокбастер» умеет рассмешить, не сбиваясь в пошлые шуточки, радует визуальной составляющей, да и персонажи здесь, начиная от Лизы и Наташи и заканчивая бойфрендами девушек, получились колоритными и ловко увиливающими от клейма однозначности.

Кадр из фильма «Блокбастер»

В героине Ани Чиповской угадывается родство с парнями из «Карты, деньги, два ствола» Гая Ричи: наивность, вера в то, что все сойдет с рук, и преступление позволит начать новую, счастливую жизнь – Наташа явно разделяет эти убеждения. А то, что девушки почти постоянно находятся в дороге, сразу добавляет фильму свойственные для роуд-муви смысловые оттенки – это и поиск себя, собственного пути в жизни и размышление о самой жизни, которым в «Блокбастере» верить на слово если и можно, то с множеством оговорок. В фильме используется прием нелинейного повествования. Им не злоупотребляют, введен он лаконично. Вкупе с закадровым голосом, вероятно, заинтересованного в деле рассказчика даже аккуратного заигрывания с временной последовательностью достаточно для усиления эффекта обманутого ожидания и постановки под вопрос увиденного: перспектива – сильное средство для трансформации действительности. Но «Блокбастер» и не скрывает того, что претензия на общезначимость – это не его история, фильм маскируется под рассказ по рассказам очевидцев, не стесняющийся доли фантазии.

Кадр из фильма «Блокбастер»

Плюс не стоит забывать, что шутовской колпак – тяжкая ноша, позволяющая изредка говорить правду, будучи дискредитированным как рассказчик и постоянно находясь на волоске от смерти. Рассказчик в «Блокбастере» статус шута дарует хрупкой провинциалке, мечтающий покорить столицу и построить карьеру в модельном бизнесе. Слушать ее забавно, но слышать нестерпимо больно и не только тем, против кого она решится обрушить свой праведный гнев, но и тем, в защиту кого девушка выступает – голос-то ее тонет в кривляньях рядом сидящих и смешках. Далеко не каждый способен не просто пожалеть «дурочку», но и вслушаться в ее слова. Даром что Наташа не «блондинка» – получила бы больше «комплиментов».

Елена Громова

В российском прокате с 13 июля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Блокбастер»