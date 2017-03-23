О любви, 2017

«О любви» - это новая картина Владимира Бортко, известного постановщика «Мастера и Маргариты» и «Тараса Бульбы». В фильме сыграли известные российские актёры, среди которых Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство»), Дмитрий Певцов («День выборов», «Бандитский Петербург»), Алексей Чадов («Молот», «9 рота»), Александр Лыков («Диверсант», «Турецкий гамбит») и другие.
Главной героине фильма «О любви» Нине предстоит пройти путь от зарождения любви до её смерти. Она счастлива в браке с прекрасным профессором Александром, который также является и её преподавателем. Но однажды Нина знакомится с руководителем банка, с которым они связаны ипотекой. Сергей - молодой красавец - тут же покоряет сердце девушки. Теперь её семейное счастье оказывается под угрозой.
- Фильм «О любви» в ноябре был показан депутатам Госдумы
- Бюджет картины составил 2 миллиона долларов
- Идея фильма зародилась у Владимира Бортко ещё в 2004 году
- Изначально на роль Нины режиссёр рассматривал Елизавету Боярскую. Также в картине могла сыграть Ксения Собчак
- Анна Ковальчук, игравшая у режиссёра в «Мастере и Маргарите», пробовалась на одну из ролей
- Александр Лыков и Дмитрий Певцов играли вместе в сериале «Бандитский Петербург»
Красавица Нина живет, как ей кажется, в счастливом браке с интеллигентным профессором-китаистом Александром, по совместительству её преподавателем. Но долг за ипотеку подспудно давит на супружеские отношения. Однажды Нина знакомится с Сергеем, руководителем того самого банка, которому должен ее муж, и деловая встреча превращается в неформальную. Едва ли Нину ведёт к эффектному мужчине ситуация с ипотекой, которая становится лишь поводом отдаться влечению. Роман с женатым Сергеем вряд ли сулит счастье, но девушка осознает, что впервые чувствует настоящую любовь. Какое наказание ждет современную Анну Каренину?
С одной стороны, режиссёр картины Владимир Бортко рассказал жизненную историю о женщинах, современных… Читать дальше…