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О любви О любви
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О любви, 2017

2017 / Россия
7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

«О любви» - это новая картина Владимира Бортко, известного постановщика «Мастера и Маргариты» и «Тараса Бульбы». В фильме сыграли известные российские актёры, среди которых Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство»), Дмитрий Певцов («День выборов», «Бандитский Петербург»), Алексей Чадов («Молот», «9 рота»), Александр Лыков («Диверсант», «Турецкий гамбит») и другие.

Главной героине фильма «О любви» Нине предстоит пройти путь от зарождения любви до её смерти. Она счастлива в браке с прекрасным профессором Александром, который также является и её преподавателем. Но однажды Нина знакомится с руководителем банка, с которым они связаны ипотекой. Сергей - молодой красавец - тут же покоряет сердце девушки. Теперь её семейное счастье оказывается под угрозой.

- Фильм «О любви» в ноябре был показан депутатам Госдумы

- Бюджет картины составил 2 миллиона долларов

- Идея фильма зародилась у Владимира Бортко ещё в 2004 году

- Изначально на роль Нины режиссёр рассматривал Елизавету Боярскую. Также в картине могла сыграть Ксения Собчак

- Анна Ковальчук, игравшая у режиссёра в «Мастере и Маргарите», пробовалась на одну из ролей

- Александр Лыков и Дмитрий Певцов играли вместе в сериале «Бандитский Петербург»

Красавица Нина живет, как ей кажется, в счастливом браке с  интеллигентным профессором-китаистом Александром, по совместительству её преподавателем. Но долг за ипотеку подспудно давит на супружеские отношения. Однажды Нина знакомится с Сергеем, руководителем того самого банка, которому должен ее муж, и деловая встреча превращается в неформальную. Едва ли Нину ведёт к эффектному мужчине ситуация с ипотекой, которая становится лишь поводом отдаться влечению. Роман с женатым Сергеем вряд ли сулит счастье, но девушка осознает, что впервые чувствует настоящую любовь. Какое наказание ждет современную Анну Каренину?

7.4 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 23 марта 2017
Премьера онлайн 8 мая 2017
Премьера в мире 23 марта 2017
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Владимир Бортко
Владимир Бортко
В ролях
Аня Чиповская
Аня Чиповская
Алексей Чадов
Алексей Чадов
Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Александр Лыков
Александр Лыков
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма О любви 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Красивая девушка по имени Нина (Анна Чиповская) верит в сказку. Она вышла замуж за своего профессора-китаиста Александра (Алексей Чадов), и полагая, что он ее принц, живет не в самых лучших условиях. У них небольшая квартира в ипотеке, живущая вместе с ними свекровь и серьезные финансовые ограничения. Однажды муж отправляет Нину вместо него в качестве переводчика на деловую встречу банка с партнерами из Китая. К тому моменту у них был просрочен платеж по ипотеке, поэтому Нине предстояло еще и…
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Валентин 21 марта 2017, 21:23
Очень странный фильм, с двояким ощущением.
С одной стороны, режиссёр картины Владимир Бортко рассказал жизненную историю о женщинах, современных… Читать дальше…
Vladimir Ivanovich Ivanov 27 марта 2017, 01:43
Рекомендую посмотреть. Подробнее готов поделиться с теми, кто уже посмотрел.
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