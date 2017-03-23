О любви, 2017

«О любви» - это новая картина Владимира Бортко, известного постановщика «Мастера и Маргариты» и «Тараса Бульбы». В фильме сыграли известные российские актёры, среди которых Анна Чиповская («Без границ», «Чистое искусство»), Дмитрий Певцов («День выборов», «Бандитский Петербург»), Алексей Чадов («Молот», «9 рота»), Александр Лыков («Диверсант», «Турецкий гамбит») и другие.

Главной героине фильма «О любви» Нине предстоит пройти путь от зарождения любви до её смерти. Она счастлива в браке с прекрасным профессором Александром, который также является и её преподавателем. Но однажды Нина знакомится с руководителем банка, с которым они связаны ипотекой. Сергей - молодой красавец - тут же покоряет сердце девушки. Теперь её семейное счастье оказывается под угрозой.