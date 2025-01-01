Меню
Ким Хэ-сук
Дата рождения
30 декабря 1955
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Пусан, Республика Корея

Популярные фильмы

Я тебя услышу 8.5
Я тебя услышу (2013)
Надежда 8.2
Надежда (2013)
Пиноккио 7.9
Пиноккио (2014)

Фильмография Ким Хэ-сук

Жанр
Год
Все 19 Фильмы 4 Сериалы 15 Актриса 19
Полярная звезда
Полярная звезда
драма, триллер 2025, Южная Корея/США
Господин Планктон
Господин Планктон
драма, мелодрама 2024, Южная Корея
Злой дух
Злой дух
триллер, детектив, ужасы 2023, Южная Корея
Силачка Кан Нам-сун
Силачка Кан Нам-сун
комедия, криминал, мелодрама 2023, Южная Корея
Мой демон
Мой демон
драма, фэнтези, мелодрама 2023, Южная Корея
Существо из Кенсона
Существо из Кенсона
триллер 2023, Южная Корея
Отомсти
Отомсти
драма, криминал, детектив 2020, Южная Корея
Врачебная мудрость
Врачебная мудрость
драма 2020, Южная Корея
Пока не поздно
Пока не поздно
драма, фэнтези, мелодрама 2018, Южная Корея
Папа странный
Папа странный
комедия, семейный, мелодрама 2017, Южная Корея
Шепот
Шепот
драма 2017, Южная Корея
Служанка 7.9
Служанка Agasshi
драма, мелодрама, триллер, эротика 2016, Южная Корея
Смотреть трейлер Рецензия
Трон 7.1
Трон Sado
исторический, драма 2015, Южная Корея
Под венец без свиданий
Под венец без свиданий
комедия, мелодрама 2014, Южная Корея
Пиноккио 7.9
Пиноккио
семейный, фэнтези, мелодрама 2014, Южная Корея
Я тебя услышу 8.5
Я тебя услышу
драма, фэнтези, триллер 2013, Южная Корея
Надежда 8.2
Надежда So-won
драма 2013, Южная Корея
Весенний вальс
Весенний вальс
драма, мелодрама 2006, Южная Корея
Подсолнух 7.2
Подсолнух Haebaragi
боевик, криминал, драма 2006, Южная Корея
