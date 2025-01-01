Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Ким Хэ-сук
Kim Hae-sook
Киноафиша
Персоны
Ким Хэ-сук
Ким Хэ-сук
Kim Hae-sook
Дата рождения
30 декабря 1955
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Пусан, Республика Корея
Популярные фильмы
8.5
Я тебя услышу
(2013)
8.2
Надежда
(2013)
7.9
Пиноккио
(2014)
Фильмография Ким Хэ-сук
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Семейный
Триллер
Ужасы
Фэнтези
Эротика
Год
Все
2025
2024
2023
2020
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2006
Все
19
Фильмы
4
Сериалы
15
Актриса
19
Полярная звезда
драма, триллер
2025, Южная Корея/США
Господин Планктон
драма, мелодрама
2024, Южная Корея
Злой дух
триллер, детектив, ужасы
2023, Южная Корея
Силачка Кан Нам-сун
комедия, криминал, мелодрама
2023, Южная Корея
Мой демон
драма, фэнтези, мелодрама
2023, Южная Корея
Существо из Кенсона
триллер
2023, Южная Корея
Отомсти
драма, криминал, детектив
2020, Южная Корея
Врачебная мудрость
драма
2020, Южная Корея
Пока не поздно
драма, фэнтези, мелодрама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Папа странный
комедия, семейный, мелодрама
2017, Южная Корея
Шепот
драма
2017, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.9
Служанка
Agasshi
драма, мелодрама, триллер, эротика
2016, Южная Корея
Смотреть трейлер
Рецензия
7.1
Трон
Sado
исторический, драма
2015, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Под венец без свиданий
комедия, мелодрама
2014, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
7.9
Пиноккио
семейный, фэнтези, мелодрама
2014, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть в
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
8.5
Я тебя услышу
драма, фэнтези, триллер
2013, Южная Корея
8.2
Надежда
So-won
драма
2013, Южная Корея
Весенний вальс
драма, мелодрама
2006, Южная Корея
7.2
Подсолнух
Haebaragi
боевик, криминал, драма
2006, Южная Корея
«Пускай хромой, косой — лишь бы не одной»: психолог объяснил, почему эффектная Вера «клюнула» на Андрея в «Вокзале для двоих»
Пока никакого Борана, но страсти кипят: что показали в первой серии 2 сезона «Далекого города»
Элронд знал не всё: был другой путь уничтожения Кольца, о котором Джексон умолчал в фильмах
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
До «Невского» все фанатели по нему: «Тайнам следствия» — 25 лет! Взгляните, как за годы поменялись Швецова и другие (фото)
Советские критики хвалили «Дядю Ваню» из-за «уникального» способа съемок: но Кончаловский пошел на это не от хорошей жизни
«Откуда у фюдей фефекты фикции?»: самый уморительный момент «По семейным обстоятельствам» Быков придумал на ходу — и выбесил цензуру СССР
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667