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Ли Гю-джон
Lee Kyu-jung
Киноафиша
Персоны
Ли Гю-джон
Ли Гю-джон
Lee Kyu-jung
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.9
Служанка
(2016)
Фильмография Ли Гю-джон
7.9
Служанка
Agasshi
драма, мелодрама, триллер, эротика
2016, Южная Корея
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