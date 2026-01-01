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Ли Гю-джон Lee Kyu-jung
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Ли Гю-джон

Lee Kyu-jung

Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Популярные фильмы

Служанка 7.9
Служанка (2016)

Фильмография Ли Гю-джон

Служанка 7.9
Служанка Agasshi
драма, мелодрама, триллер, эротика 2016, Южная Корея
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