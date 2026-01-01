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Ли Дон-хви
Lee Dong-hwi
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Персоны
Ли Дон-хви
Ли Дон-хви
Lee Dong-hwi
Дата рождения
22 июля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Герой триллеров
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.7
Вернуться в 1988
(2015)
7.9
Служанка
(2016)
7.4
Криминальный город. Возмездие
(2024)
Фильмография Ли Дон-хви
6.5
Криминальные элементы
драма, детектив, дорама
2025, Южная Корея
7.4
Криминальный город. Возмездие
Beomjoedosi4
боевик, криминал, триллер
2024, Южная Корея
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5.1
Иллюзия контроля
Seolgyeja
боевик, криминал, триллер
2024, Южная Корея
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5.9
Потерянный талисман
Cheonbaksa toima yeonguso: seolgyeongui bimil
криминал, фэнтези, ужасы
2023, Южная Корея
6.4
Сбой
комедия, триллер, дорама
2022, Южная Корея
7
Казино
драма
2022, Южная Корея/США
6.9
Посредники
Beurokeo / Broker
мелодрама
2022, Южная Корея
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Рецензия
7
Звонок
Kol
триллер, мистика
2020, Южная Корея
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