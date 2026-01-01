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Ли Дон-хви Lee Dong-hwi
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Ли Дон-хви

Lee Dong-hwi

Дата рождения
22 июля 1985
Возраст
41 год
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Республика Корея, Республика Корея
Актерское амплуа
Герой боевиков, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Вернуться в 1988 8.7
Вернуться в 1988 (2015)
Служанка 7.9
Служанка (2016)
Криминальный город. Возмездие 7.4
Криминальный город. Возмездие (2024)

Фильмография Ли Дон-хви

Криминальные элементы 6.5
Криминальные элементы
драма, детектив, дорама 2025, Южная Корея
Криминальный город. Возмездие 7.4
Криминальный город. Возмездие Beomjoedosi4
боевик, криминал, триллер 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Иллюзия контроля 5.1
Иллюзия контроля Seolgyeja
боевик, криминал, триллер 2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Потерянный талисман 5.9
Потерянный талисман Cheonbaksa toima yeonguso: seolgyeongui bimil
криминал, фэнтези, ужасы 2023, Южная Корея
Сбой 6.4
Сбой
комедия, триллер, дорама 2022, Южная Корея
Казино 7
Казино
драма 2022, Южная Корея/США
Посредники 6.9
Посредники Beurokeo / Broker
мелодрама 2022, Южная Корея
Смотреть трейлер Рецензия
Звонок 7
Звонок Kol
триллер, мистика 2020, Южная Корея
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