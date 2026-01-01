Ли Дон-хви

«Никогда не выбрасывайте вишневые косточки»: чищу, отвариваю и сохраняю — летом охлаждают, зимой согревают

В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки

«Правила здесь написаны если не кровью, то отравлениями»: нужно ли стерилизовать банки перед закруткой — повар поставил жирную точку

3 главных сериала августа, которые ни за что нельзя пропустить: №1 уже вышел целиком и получил 7,4 на «Кинопоиске»

Колоссальный ляп в новых «Ментовских войнах» с Устюговым всплыл еще до премьеры: Шилов все-таки вернется, но… не в Россию?

Отдадим полцарства за правильный ответ: угадайте 6 фильмов СССР по кадру с принцессой (тест)

Круче «Мизери» и «Кэрри»: Кинг терпеть не может эту экранизацию, но кинокритик считает ее №1

Повзрослевший Леви вернулся, но без Микасы и Эрена: в этом «спин-оффе» «Атаки титанов» Аккерман скрывается под маской

Русский 007 с саблей и в тюбетейке против турок: а вы знали про наш ответ Джеймсу Бонду?

Не «Методом» единым: сериал с Хабенским и Пореченковым быстро разошелся по миру — хит Первого канала добрался даже до Netflix