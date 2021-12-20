Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Дмитрий Фрид

Дмитрий Фрид

Дмитрий Фрид
Дмитрий Фрид
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
28 февраля 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
180 см
Биография Дмитрия Фрида

Дмитрий Фрид – российский актер и танцор, родился 28 февраля 1968 года в Москве в семье авиационных инженеров. В детстве не собирался связывать свою жизнь со сценой, отдавал предпочтение спорту: почти десять лет занимался художественной гимнастикой. В юношестве увлекался хореографией, поэтому его первое выступление в театре было в качестве танцовщика.

Благодаря своей национальности (у Дмитрия немецкое происхождение), актер уехал в Берлин и поступил в Школу театрального искусства, параллельно занимался вокалом. Именно в Германии впервые оказался на сцене: играл в мюзиклах «Кошки», «Горбун из Нотр-Дама». Покорив немецкую сцену, актер переезжает в Северную Америку, где снова учится актерскому мастерству и современному танцу. Тогда же впервые дебютирует на экране в малобюджетном фильме.

А вот на российском ТВ он появится только в 2007 в сериале «Держи меня крепче». За ним последуют и другие роли: врачей, адвокатов, детективов. Настоящая известность пришла к Дмитрию в 2012 году после съемок в комедийном детективном сериале «Маша в законе». Из-за  заметной неславянской внешности актера часто приглашают на роли иностранцев, например, американских дипломатов или немецких офицеров.

Интересные факты о Дмитрии Фриде
  • Фрид – актер поистине широкого профиля: он и играет, и поет, и танцует, причем делает все это на профессиональном уровне.
  • В Канаде актер знаменит своими выступлениями в мюзиклах. В 1991 году он попал туда вместе с театральной труппой Юлия Вдовина, актер отдал этому направлению больше 20 лет.
  • Дмитрий не делится информацией о своей семье, однако известно, что он женат и у него есть дети.
  • В фильме «Движение вверх» Дмитрий сыграл роль судьи Йозефа Блаттера, который в реальности почти 20 лет возглавлял ФИФА.
  • После того, как Дмитрий отчислился из Авиационного института, в который поступил по настоянию родителей, он служил в армии.
Фильмография Дмитрия Фрида
Звездный разум
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер 2021, Россия
5.0
Женщина в зеркале
Женщина в зеркале
мелодрама, триллер, детектив 2018, Россия
5.0
Давай танцуй
Давай танцуй
комедия, драма 2018, Украина
0.0
Петрович
драма 2012, Россия
0.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Астронавты сталкиваются с инопланетным монстром в новом трейлере фантастического триллера «Звездный разум» Премьера запланирована на 6 января.
Написать
20 декабря 2021 14:10
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Приложение киноафиши