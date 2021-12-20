Дмитрий Фрид – российский актер и танцор, родился 28 февраля 1968 года в Москве в семье авиационных инженеров. В детстве не собирался связывать свою жизнь со сценой, отдавал предпочтение спорту: почти десять лет занимался художественной гимнастикой. В юношестве увлекался хореографией, поэтому его первое выступление в театре было в качестве танцовщика.

Благодаря своей национальности (у Дмитрия немецкое происхождение), актер уехал в Берлин и поступил в Школу театрального искусства, параллельно занимался вокалом. Именно в Германии впервые оказался на сцене: играл в мюзиклах «Кошки», «Горбун из Нотр-Дама». Покорив немецкую сцену, актер переезжает в Северную Америку, где снова учится актерскому мастерству и современному танцу. Тогда же впервые дебютирует на экране в малобюджетном фильме.

А вот на российском ТВ он появится только в 2007 в сериале «Держи меня крепче». За ним последуют и другие роли: врачей, адвокатов, детективов. Настоящая известность пришла к Дмитрию в 2012 году после съемок в комедийном детективном сериале «Маша в законе». Из-за заметной неславянской внешности актера часто приглашают на роли иностранцев, например, американских дипломатов или немецких офицеров.