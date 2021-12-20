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Алена Константинова
Алена Константинова
Aljona Jewgenjewna Konstantinowa
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Алена Константинова
Aljona Jewgenjewna Konstantinowa
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Дата рождения
4 октября 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Москва, Россия
Биография Алена Константинова
Родилась 4 октября 1990 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Алена Константинова
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер
2021, Россия
5.0
Инволюция
триллер, драма, фантастика
2018, Россия / Германия
4.0
Дар
комедия
2018, Россия
7.0
Право на любовь
мелодрама
2014, Россия
0.0
Привычка расставаться
комедия, мелодрама
2013, Россия
5.0
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Астронавты сталкиваются с инопланетным монстром в новом трейлере фантастического триллера «Звездный разум»
Премьера запланирована на 6 января.
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20 декабря 2021 14:10
Человечество намеревается создать новую Землю в трейлере научно-фантастического фильма «Звездный разум»
Премьера запланирована на 6 января.
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30 ноября 2021 11:22
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