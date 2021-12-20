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Никита Дювбанов
Никита Дювбанов
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Никита Дювбанов
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Дата рождения
21 октября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Биография Никиты Дювбанова
Родился 21 октября 1982 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Никиты Дювбанова
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер
2021, Россия
5.0
Кольская сверхглубокая
драма, ужасы
2020, Россия
7.0
Эбигейл
фэнтези
2019, Россия
5.0
Позитивное кино
комедия
2018, Россия
0.0
За гранью реальности
боевик, приключения, фантастика
2017, Россия
6.0
Сцепленные
комедия, короткометражный
2016, Россия
0.0
Вдребезги
комедия
2011, Россия
6.0
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20 декабря 2021 14:10
Триллер «Кольская сверхглубокая» представят на Comic Con Russia 2020
Гости фестиваля услышат рассказ о съемках и увидят эксклюзивные материалы.
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18 сентября 2020 11:11
Представлен трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»
Премьера состоится 17 сентября.
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22 июня 2020 15:13
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