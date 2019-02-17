В недалеком будущем мир поразил вирус, вызывающий экологические катастрофы по всей планете — деревья усыхают, вулканы взрываются, горит сажа, рыдают дети. Иными словами, Земля обречена. Но в таянии ледников, как оказалось, есть свои плюсы. В подземной пещере, веками скрытой снегами, ученые нашли таинственную сферу, белую, как шар для боулинга, содержащую в себе надежду на спасение человечества. Ее изучением занимается доктор Стивен Росс (Егор Корешков) и его команда — Ричард…
Фильм является отражением его авторов (среды их породившей - родителей, друзей ...) - истерия и полное отсутствие дисциплины "героев". Не космонавты а недозрелые подростки, практически предфертильные девочки. Если бы космонавты были такими истериками как данные "герои" космоса мы бы не познали.
Логика в фильме хромает (и это мягко сказано, она вообще без ног).
Законы физики и химии нарушены, и даже никакой логики нет.
Психологических сюжетов (кроме страхов, паники и истерии героев) нет.
Актерская работа отсутствует, ну или она такова, что бы завалить фильм.
Операторская работа посредственная.
Вот к кому нет претензий так это к звукорежиссеру.
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