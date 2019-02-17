Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Звездный разум Звездный разум
Киноафиша Фильмы Звездный разум Отзывы о фильме «Звездный разум»
Звездный разум 2021 / Россия
5.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Звездный разум»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

В недалеком будущем мир поразил вирус, вызывающий экологические катастрофы по всей планете — деревья усыхают, вулканы взрываются, горит сажа, рыдают дети. Иными словами, Земля обречена. Но в таянии ледников, как оказалось, есть свои плюсы. В подземной пещере, веками скрытой снегами, ученые нашли таинственную сферу, белую, как шар для боулинга, содержащую в себе надежду на спасение человечества. Ее изучением занимается доктор Стивен Росс (Егор Корешков) и его команда — Ричард…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Алексей Колесников 17 февраля 2019, 18:05
Отлично
17 февраля 2019, 18:05 Ответить
Михаил Колобов 16 декабря 2021, 11:41
Пока сужу чисто по трейлеру и описанию, но уже могу сказать, что фильм заслуживает повышенного внимания
16 декабря 2021, 11:41 Ответить
dim_a99 16 января 2022, 20:21
Оценка
Фильм бомба, вопросы перед зрителем ставит жёстко. Самый главный для меня - зачем я на него пошёл? Если серьёзно, просто жаль своего потраченного времени. Ни один компонент не получается выделить, все одинаково бездарно. Какое-то все ватное, пресное и абсолютно неинтересно подано. Про режесерские огрехи и актёрскую игру нет смысла даже говорить. Это даже не смешно. Судя по анонсу в фильме важную роль должна была сыграть любовная линия. Так даже её подобие изобразить не смогли. Т.е. логически рассуждающий зритель поймёт, что вот тут она должна быть. Поймёт, но не увидит. Непонятно почему обошлись полумерами - в главных героях есть одна чернокожая женщина, но на свободную независимую не тянет совсем. Ни одного представителя ЛГБТ. Так кино сейчас не снимают! Также непонятно, фильм вроде российский, но персонажи все сплошь с импортными именами. Всем участникам твёрдый кол за качество и старание.
16 января 2022, 20:21 Ответить
Алексей Ларионов 9 апреля 2022, 14:22
Оценка
Фильм - потеря времени!
Фильм является отражением его авторов (среды их породившей - родителей, друзей ...) - истерия и полное отсутствие дисциплины "героев". Не космонавты а недозрелые подростки, практически предфертильные девочки. Если бы космонавты были такими истериками как данные "герои" космоса мы бы не познали.
Логика в фильме хромает (и это мягко сказано, она вообще без ног).
Законы физики и химии нарушены, и даже никакой логики нет.
Психологических сюжетов (кроме страхов, паники и истерии героев) нет.
Актерская работа отсутствует, ну или она такова, что бы завалить фильм.
Операторская работа посредственная.
Вот к кому нет претензий так это к звукорежиссеру.
9 апреля 2022, 14:22 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Небо
Небо 27 комментариев
Мой любимый враг
Мой любимый враг 3 комментария
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 43 комментария
Переводчик
Переводчик 47 комментариев
Хроники панголинов
Хроники панголинов 2 комментария
Король неба
Король неба 43 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 15 комментариев
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше