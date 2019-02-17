Наша рецензия

В недалеком будущем мир поразил вирус, вызывающий экологические катастрофы по всей планете — деревья усыхают, вулканы взрываются, горит сажа, рыдают дети. Иными словами, Земля обречена. Но в таянии ледников, как оказалось, есть свои плюсы. В подземной пещере, веками скрытой снегами, ученые нашли таинственную сферу, белую, как шар для боулинга, содержащую в себе надежду на спасение человечества. Ее изучением занимается доктор Стивен Росс (Егор Корешков) и его команда — Ричард…