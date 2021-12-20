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Вячеслав Лисневский
Вячеслав Лисневский
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Вячеслав Лисневский
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Дата рождения
30 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Водолей
Биография Вячеслава Лисневского
Родился 30 января 1983 года. Газ-Сале, СССР (Россия).
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Фильмография Вячеслава Лисневского
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер
2021, Россия
5.0
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Астронавты сталкиваются с инопланетным монстром в новом трейлере фантастического триллера «Звездный разум»
Премьера запланирована на 6 января.
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20 декабря 2021 14:10
Человечество намеревается создать новую Землю в трейлере научно-фантастического фильма «Звездный разум»
Премьера запланирована на 6 января.
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30 ноября 2021 11:22
Завершились съёмки фильма «Проект «Gemini»
Компания Евгения Мелентьева и Виктора Денисюка «KINODANZ» завершила съёмки картины «Проект «Gemini», которые прошли в России и Казахстане. Действие фильма, снятого за
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6 октября 2016 16:55
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