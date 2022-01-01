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Виктор Потапешкин
Виктор Потапешкин
Viktor Potapeshkin
О персоне
Фильмография
Виктор Потапешкин
Viktor Potapeshkin
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Дата рождения
28 апреля 1984
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Виктора Потапешкина
Родился 28 апреля 1984 года. Смоленск, СССР (Россия).
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Фильмография Виктора Потапешкина
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер
2021, Россия
5.0
Пусть будет Лиза
драма
2018, Россия
4.0
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