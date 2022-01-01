«Звездный разум»: Рецензия Киноафиши

В недалеком будущем мир поразил вирус, вызывающий экологические катастрофы по всей планете — деревья усыхают, вулканы взрываются, горит сажа, рыдают дети. Иными словами, Земля обречена. Но в таянии ледников, как оказалось, есть свои плюсы. В подземной пещере, веками скрытой снегами, ученые нашли таинственную сферу, белую, как шар для боулинга, содержащую в себе надежду на спасение человечества. Ее изучением занимается доктор Стивен Росс (Егор Корешков) и его команда — Ричард (Дмитрий Фрид) и Леона (Лиза Мартинес). Росс открывает у сферы, созданной неизвестной цивилизацией, способность к терраформированию. В контексте фильма это означает возможность изменить биосферу планеты так, чтобы человечество смогло в ней выжить.

С этой целью Росс в компании астронавтов — Питера (Петр Романов), Фрэнка (Никита Дювбанов), Райана (Константин Самоуков), Ричарда (Виктор Потапешкин) — и ученых Дэвида и Леоны отправляется в межзвездное путешествие. Но уже в полете происходит что-то странное — «скорлупа» сферы будто треснула, а вместо специально выбранной планеты корабль достиг совершенно неизвестной, правда, условия на ней подходят для терраформирования даже больше.

Решительный и волевой Росс обвиняет в этом Питера, отвечавшего за введение координат, и вскоре обнаруживает его замороженное тело, плывущее за бортом. Несмотря на это и протесты Райана — главного военного на корабле — Росс решает продолжить миссию и спуститься вниз на небольшой капсуле. Решительность Росса, к счастью, оправдана его комплексом героя (какой герой без комплекса героя?) и тем, что его возлюбленная Эми (Алена Константинова), которая, судя по всему, ботаник (причем буквально), беременна.

Звездный разум

Пересказывать остальной сюжет было бы, пожалуй, излишним, скажем только, что он содержит в себе элементы некоторых классических научно-фантастических фильмов, вроде «Чужого» и «Интерстеллара», борьбу за выживание в сложных условиях и один по-настоящему неожиданный твист, приближение которого не замечаешь отчасти потому, что первой половине не хватает драйва и динамики. Можно, пожалуй, еще небрежно посетовать на скупое прописывание доктора Росса и его коллег — на каждого хватило одного-двух штрихов. С другой стороны, это спасло сюжет от затянутой экспозиции — распространенной беды российского жанрового кино — и позволило ему сбросить хронометраж. «Звездный разум» длится всего 98 минут, что для сай-фая немного.

Генеральная идея для киностудии «КД» не нова, любовь по-прежнему (как, например, в «Танцах насмерть») спасет мир, но на сей раз это звучит несколько более убедительно, не в последнюю очередь благодаря действительно срабатывающему ближе к концу сюжетному твисту и довольно атмосферной картинке (графика создателям вполне удалась, если верить телеизображению).

Звездный разум

Фильм, вероятно, будет интересен поклонникам жанра и, если перефразировать описание научно-популярных книг, всем, кто продолжает верить в успех российского жанрового кино.