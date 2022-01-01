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Константин Самоуков
Константин Самоуков
О персоне
Фильмография
Константин Самоуков
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Дата рождения
10 января 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Козерог
Биография Константина Самоукова
Родился 10 января 1983 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Константина Самоукова
Звездный разум
приключения, фантастика, триллер
2021, Россия
5.0
Варавва
драма, криминал, исторический
2019, Россия
6.0
Инволюция
триллер, драма, фантастика
2018, Россия / Германия
4.0
В последний раз прощаюсь
драма, мелодрама
2017, Украина
0.0
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