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Киноафиша Фильмы Звездный разум Цитаты из фильма Звездный разум

Цитаты из фильма Звездный разум

Steve Люди заслуживают шанс, Дэвид
[последние реплики]
David Люди не меняются, Стив
🧡
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🤔
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David Люди не будут страдать... потому что людей просто не будет
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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