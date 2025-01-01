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Звездный разум
Цитаты из фильма Звездный разум
Цитаты из фильма Звездный разум
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Цитаты
Steve
Люди заслуживают шанс, Дэвид
[последние реплики]
David
Люди не меняются, Стив
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
David
Люди не будут страдать... потому что людей просто не будет
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
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