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Ирина Медведева
Ирина Медведева
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Ирина Медведева
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Дата рождения
14 августа 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса
Биография Ирины Медведевой
Родилась 14 августа 1982 года. Бобруйск, Беларусь.
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Фильмография Ирины Медведевой
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный
2021, Россия
7.0
Приключения чокнутого профессора
комедия, приключения, семейный
2017, Россия
0.0
Чудо-юдо
анимация
2017, Россия
5.0
Память осени
драма
2016, Россия
4.0
Муж счастливой женщины
мелодрама
2013, Россия
0.0
Новогодний брак
мелодрама
2012, Россия
5.0
Ошибки любви
комедия, мелодрама
2012, Россия
5.0
Удача напрокат
мелодрама
2012, Россия
4.0
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Статьи о персоне
39-летняя Ирина Медведева сообщила о беременности
В скором времени артистка станет мамой во второй раз.
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14 октября 2021 14:38
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