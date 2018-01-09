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Чудо-юдо - трейлер
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Чудо-юдо. Трейлер

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Дата публикации: 18 октября 2017
Чудо-юдо – В Некотором царстве, в Некотором государстве жил-был Царь Еремей с  тремя сыновьями.  Был он занят целыми днями важнейшим государственным делом  - диктовал мемуары о своих несуществующих подвигах. И вот, однажды, средь бела дня, обнаружилось на границе Царства чудище, драконьей породы, а проще говоря, Чудо-Юдо. И послал Царь сыновей чудище это победить и славу царского рода приумножить... Но пока старшие сыновья спали, а Иван с Чудом-Юдом  сражался, выяснилось, что пропала  Царевна Варвара из Соседнего Царства. И отправился Иван на ее поиски. Ну и Чудо-Юдо с собой прихватил. На всякий случай. Вдруг, в дороге пригодится! Не знал только Иван, что Дракон этот  - совсем не тот, за кого себя выдает.  Тут и начинаются такие смешные и невероятные приключения, какие вы и представить себе не могли!
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medvedeva01 9 января 2018, 11:04
Оценка
Этот мультик получше богатырей в этом сезоне. Стоит сходить
9 января 2018, 11:04 Ответить
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5.5 Чудо-юдо
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