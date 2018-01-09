Чудо-юдо
– В Некотором царстве, в Некотором государстве жил-был Царь Еремей с тремя сыновьями. Был он занят целыми днями важнейшим государственным делом - диктовал мемуары о своих несуществующих подвигах. И вот, однажды, средь бела дня, обнаружилось на границе Царства чудище, драконьей породы, а проще говоря, Чудо-Юдо. И послал Царь сыновей чудище это победить и славу царского рода приумножить... Но пока старшие сыновья спали, а Иван с Чудом-Юдом сражался, выяснилось, что пропала Царевна Варвара из Соседнего Царства. И отправился Иван на ее поиски. Ну и Чудо-Юдо с собой прихватил. На всякий случай. Вдруг, в дороге пригодится! Не знал только Иван, что Дракон этот - совсем не тот, за кого себя выдает. Тут и начинаются такие смешные и невероятные приключения, какие вы и представить себе не могли!
Авторизация по e-mail