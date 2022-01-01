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Александр Пожаров
Александр Пожаров
О персоне
Фильмография
Александр Пожаров
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Дата рождения
12 декабря 1950
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Биография Александра Пожарова
Родился 12 декабря 1950 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Александра Пожарова
Чудо-юдо
анимация
2017, Россия
5.0
Подлец
комедия, драма
2015, Россия
0.0
Чебурашка
анимация, детский, семейный
2013, Япония / Россия
7.0
Новые приключения Бабки Ежки
анимация, сказка
2008, Россия
5.0
Приключения Аленушки и Еремы
анимация, сказка, приключения, семейный
2008, Россия
5.0
Бабка Ежка и другие...
сказка, семейный, анимация
2007, Россия
6.0
Капитан Пронин: Внук майора Пронина
анимация, короткометражный
1992, Россия
7.0
Большой Ух
анимация
1989, СССР
7.0
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