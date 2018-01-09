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Чудо-юдо Чудо-юдо
Киноафиша Фильмы Чудо-юдо Отзывы о мультфильме «Чудо-юдо»
Чудо-юдо 2017 / Россия
5.9 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Отзывы о мультфильме «Чудо-юдо»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царевич Иван. Было у него два брата, и на них наш герой был совсем не похож. Пока братья мечтали о славе, власти и богатстве, младшенький из мастерской не вылазил, радуясь труду и возможности изобрести что-нибудь полезное. В соседнем царстве жила-была Царевна Варвара, с лёгкостью разбивающая чужие сердца. Ее отец из сил выбился, подыскивая жениха для дочери, но та не о принце на белом коне грезила. Она разделяла страсть Ивана к…

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medvedeva01 9 января 2018, 11:04
Оценка
Этот мультик получше богатырей в этом сезоне. Стоит сходить
9 января 2018, 11:04 Ответить
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