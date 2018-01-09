Наша рецензия

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царевич Иван. Было у него два брата, и на них наш герой был совсем не похож. Пока братья мечтали о славе, власти и богатстве, младшенький из мастерской не вылазил, радуясь труду и возможности изобрести что-нибудь полезное. В соседнем царстве жила-была Царевна Варвара, с лёгкостью разбивающая чужие сердца. Ее отец из сил выбился, подыскивая жениха для дочери, но та не о принце на белом коне грезила. Она разделяла страсть Ивана к…