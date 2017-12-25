«Чудо-юдо»: Рецензия Киноафиши

Любовь как дружба

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Царевич Иван. Было у него два брата, и на них наш герой был совсем не похож. Пока братья мечтали о славе, власти и богатстве, младшенький из мастерской не вылазил, радуясь труду и возможности изобрести что-нибудь полезное. В соседнем царстве жила-была Царевна Варвара, с лёгкостью разбивающая чужие сердца. Ее отец из сил выбился, подыскивая жениха для дочери, но та не о принце на белом коне грезила. Она разделяла страсть Ивана к изобретательству и была инженером ничуть не хуже Царевича. Однажды они встретились, и царский сын моментально влюбился в красавицу. Сердечко Варвары тоже встрепенулось. Вскоре на границе царств появилось огнедышащее Чудо-Юдо. Царь отправил своих сыновей сразиться со злом. Но монстр оказался не таким уж свирепым – вместо трехголового чудовища перед Иваном предстал перепуганный обидчивыми бобрами дракончик с одной головой. Тем временем исчезает Варвара. Иван в компании Чуда-Юда отправляется на поиски пропавшей возлюбленной. На пути им повстречаются Помогайка, лесная ведьма и не только.

Кадр из фильма «Чудо-юдо»

Варвара в мультфильме Артема Лукичева напоминает Белль из фильма «Красавица и чудовище» Билла Кондона. Девушка также увлекается наукой, по крайней мере, инженер из нее получился неплохой. Она самостоятельна и на первого встречного не бросается в слепой надежде как можно скорее выйти замуж. Брак для нее вовсе не является единственным способом получить признание в глазах общества и реализоваться в жизни. Варвара самодостаточна и знает себе цену, и это не исключает того, что и ей хочется любить и быть любимой. Но влюбленность в ее случае отягощается недоверием. Ухажеры, встречающиеся на пути Царевны, думают прежде всего о собственной выгоде и за симпатичным личиком девушки не пытаются увидеть личность. Все это, конечно, вполне узнаваемая, не один раз озвученная, но все же актуальная и болезненная тема.

Кадр из фильма «Чудо-юдо»

Инженерное дарование красавицы далеко не единственная параллель с фильмом-двойником диснеевского шедевра, но здесь мы вынуждены прикусить язык, чтобы не сыпать спойлерами. Тем более что, кроме сходств, между двумя сказками есть и существенные различия. На историю Варвары и Ивана не падает тень стокгольмского синдрома, и красавицу не упрекнуть в том, что в отношениях с Царевичем она ищет материальную выгоду. Главные герои в «Чудо-юдо» изначально равны и социально, и интеллектуально. Правда, не все столь ясно с второстепенными персонажами, встречающимися на пути Чуда-Юда и отважного Ивана. Судьбы некоторых сказочных героев в мультике прописаны настолько пунктирно и подчас сумбурно, что о них остается лишь догадываться и додумывать устройство сказочного мира. А поразмышлять там явно есть над чем.

Кадр из фильма «Чудо-юдо»

Не стоит надеяться, что «Чудо-юдо» ‒ мультфильм способный запутать зрителя и удивить хитроумным сплетением сюжетных линий. Эта осовремененная сказка остается по-детски наивной в своей предсказуемости, твистов ждать не приходится. Но мы ведь знаем, что заранее известный финал не всегда омрачает само путешествие. «Чудо-юдо» иногда грешит поспешностью и порой несколько скомкан, но в мультфильме есть забавные и запоминающиеся моменты. При этом мультик длится всего лишь один час пятнадцать минут – совсем немного для полного метра. Есть в анимационной ленте и музыкальные номера. Они не претендуют на лавры саундтреков из того же мультфильма о Белль и заколдованном принце и по большому счету срабатывают как веселый и незатейливый перерыв в действии. В «Чудо-юдо» также имеются повторы-напоминания, которые такими уж необходимыми в столь прозрачной истории назвать нельзя. Тем не менее мультфильм не зацикливается на ограниченной палитре характеров, и в каждом из его героев можно найти и положительные, и отрицательные качества.

Елена Громова

В российском прокате с 1 января 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Чудо-юдо»