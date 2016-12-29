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Снежная королева 3: огонь и лед Снежная королева 3: огонь и лед
Киноафиша Фильмы Снежная королева 3: огонь и лед Отзывы о мультфильме «Снежная королева 3: огонь и лед»
Снежная королева 3: огонь и лед 2016 / Россия
6.9 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о мультфильме «Снежная королева 3: огонь и лед»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Страшнее любого демона – восторженные фанаты. Во всяком случае, для Кая и Герды. Ибо укротить Снежную Королеву они сумели, а вот справиться с толпой молоденьких дурочек, жаждущих порвать своих кумиров на лоскуты, не могут никак. К тому же, бремя славы – бремя убыточное, ибо от поклонников доходов-то никаких: бока помнут, одежду попортят, а чашку чая предложить забудут… В общем, решили Кай и Греда от славы сбежать. Придумать себе новые имена и прописаться у старого друга…

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Veronika 29 декабря 2016, 17:30
Оценка
Сказочный, добрый, весёлый зимний мультфильм!!!!!
Очень понравился: замечательная графика, хорошая музыка и озвучка героев, сюжет, море приключений и шуток, простые жизненные ценности. Самая лучшая часть из трилогии.
Оценка: 10/10. Для семейного новогоднего просмотра:-)))
29 декабря 2016, 17:30 Ответить
Яна ღღღ 3 января 2017, 18:03
Добрый,интересный мультфильм!!!! И зря он 6+,мой сын 4 лет смотрел не отрываясь,нам все очень понравился,графика на уровне,приятно,что российский)
3 января 2017, 18:03 Ответить
ИЛЬЯ И ИРИНА 7 января 2017, 16:14
Оценка
Нет слов,классный мультфильм,ПРОСТО СУПЕР!!
7 января 2017, 16:14 Ответить
Мария Ксензова 8 января 2017, 17:02
Для просмотра с родными и близкими для тебя людей то , что надо !! 😉 😉
8 января 2017, 17:02 Ответить
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