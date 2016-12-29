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Страшнее любого демона – восторженные фанаты. Во всяком случае, для Кая и Герды. Ибо укротить Снежную Королеву они сумели, а вот справиться с толпой молоденьких дурочек, жаждущих порвать своих кумиров на лоскуты, не могут никак. К тому же, бремя славы – бремя убыточное, ибо от поклонников доходов-то никаких: бока помнут, одежду попортят, а чашку чая предложить забудут… В общем, решили Кай и Греда от славы сбежать. Придумать себе новые имена и прописаться у старого друга…