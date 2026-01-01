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Наталия Быстрова
Nataliya Bystrova
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Наталия Быстрова
Наталия Быстрова
Nataliya Bystrova
Дата рождения
2 февраля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Прага, Чехия
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Романтическая актриса
В каком театре играет
Самарский театр оперы и балета
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Биография Наталии Быстровой
Родилась 2 февраля 1984 года. Прага, Чехия.
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Фильмография Наталии Быстровой
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2022, Россия
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Волшебная кухня
детский
2019, Россия
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Анна Каренина. Мюзикл
Anna Karenina: Musical
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Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod
анимация, детский
2016, Россия
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Рецензия
6.2
Не покидай меня
мелодрама, военный, исторический, мини-сериал
2014, Россия
Реклама 18+
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ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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Информация
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