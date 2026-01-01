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Наталия Быстрова
Наталия Быстрова Nataliya Bystrova
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Наталия Быстрова

Nataliya Bystrova

Дата рождения
2 февраля 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Прага, Чехия
Актерское амплуа
Актер озвучки, Романтическая актриса
В каком театре играет

Биография Наталии Быстровой

Родилась 2 февраля 1984 года. Прага, Чехия.

Популярные фильмы

Анна Каренина. Мюзикл 7.8
Анна Каренина. Мюзикл (2018)
Снежная королева 3: огонь и лед 6.4
Снежная королева 3: огонь и лед (2016)
Суворов: Великое путешествие 6.2
Суворов: Великое путешествие (2022)

Фильмография Наталии Быстровой

Суворов: Великое путешествие 6.2
Суворов: Великое путешествие Suvorov. Velikoe puteshestvie
биография, исторический, анимация 2022, Россия
Смотреть трейлер
Волшебная кухня
Волшебная кухня
детский 2019, Россия
Анна Каренина. Мюзикл 7.8
Анна Каренина. Мюзикл Anna Karenina: Musical
мелодрама, мюзикл 2018, Россия
Снежная королева 3: огонь и лед 6.4
Снежная королева 3: огонь и лед Snezhnaya Koroleva 3. Ogon i Lyod
анимация, детский 2016, Россия
Смотреть трейлер Рецензия
Не покидай меня 6.2
Не покидай меня
мелодрама, военный, исторический, мини-сериал 2014, Россия
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Другие проекты Наталии Быстровой
Дунаевские. Двойной портрет
12+

Дунаевские. Двойной портрет

Информация
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В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
«Попки» болгарских перцев отправляю в морозилку вместо помойки: готовлю пюре, приправу и даже икру – чудо-продукт почти что задаром
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