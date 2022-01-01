Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Igor Yasulovich
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Игорь Ясулович
Igor Yasulovich
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
24 сентября 1941
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Рейнсфельд, Куйбышевская область (Самарская область), СССР (Россия)
Биография Игоря Ясуловича
Родился 24 сентября 1941 года. Рейнсфельд, Куйбышевская область, СССР (Самарская область, Россия).
Развернуть
Фильмография Игоря Ясуловича
Книга Жизни
приключения, фэнтези
2021, Россия
0.0
Виктория
комедия, спорт, семейный
2020, Россия
6.0
Дорогой папа
комедия
2019, Россия
6.0
Русское краткое. Выпуск 1
короткометражный
2018, Россия
5.0
Только не они
комедия
2018, Россия
3.0
Коридор бессмертия
драма, военный
2018, Россия
7.0
Три сестры
драма
2017, Россия
5.0
Короткие волны
драма, комедия
2017, Россия
3.0
Все фильмы
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне